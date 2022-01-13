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免费给老年人理发 洛阳这群年轻人坚持了近6年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.15 08:52
理发师免费给老年人理发

　　不少住在涧西区重庆路街道重二社区的老年人都知道，每个月中旬有一天是“爱心理发日”。这一天，60岁以上的老年人可以享受专业的理发服务，分文不掏。平日里，行动不便的老年人需要理发，还会有掂着美发箱的理发师免费到家里服务。

　　重二社区相关负责人说，做好事的是辖区“魅力1+1”理发店的理发师们。这件事情，他们已经坚持了近6年。

　　昨日上午，当记者来到“魅力1+1”理发店时，正好遇到家住重二社区20号东院、69岁的刘先生到店准备理发。清洗头发、头皮按摩……一系列准备工作完成后，理发师为他披上围布，一手持剪刀，一手用梳子挑起头发，仔细修剪。不知不觉，20分钟过去了。“小伙子的手艺真不错，服务水平没的说！”理完发后，刘先生看着镜子里自己精神的模样，满脸笑意。

　　“我们社区的老年人比较多，他们平时很少会去专业美发店消费。”重二社区负责人说，专业美发店面对的消费群体主要是年轻人，可是专门服务老年人的理发店又比较少。为了给辖区老年人提供便利，2016年，社区工作人员和“魅力1+1”理发店负责人沟通，希望对方加入社区“涧贤商家”志愿者服务队伍，发挥自身特长贡献力量，对方很爽快地答应了，表示愿意为60岁以上的老年人免费理发。

　　一开始，免费理发的服务对象是重二社区的老年居民，后来逐渐扩大到所有老年群体都可以享受这一服务。老年人来理发，也不用出示身份证件证明年龄。“我们没有那么严格的规定，看起来上了年纪的长辈，都给他们免费理发。”“魅力1+1”理发店负责人说。

　　免费理发的义举，让很多老年人心存感激，有人买了水果路过“魅力1+1”理发店，会专门送给理发师们尝尝；有的老年人会介绍自己的孩子、亲戚到“魅力1+1”理发店消费。“有的老年人需要上门理发服务，我们给理发店打个电话，最多10分钟，理发师就会赶过来。”重二社区负责人告诉记者。

　　春秋季节，每天7时30分至10时30分在理发店门口为老年人免费理发；每个月中旬安排一天时间，到社区集中为老年人理发；如果老年人行动不便，理发师随叫随到，免费上门服务——这是“魅力1+1”理发店的承诺。

　　据不完全统计，每个月仅“爱心理发日”当天，平均就有50余名老年人在现场排队等候理发。“我们理发店已经在辖区开了十多年了。”“魅力1+1”理发店负责人告诉记者，没有老顾客的长期支持，就没有店铺的发展和壮大，当一些顾客年龄大了，需要帮助的时候，他们应该做一些力所能及的事情，“人人都有老去的那一天，利用自己的一技之长实现自我价值，用实际行动关爱老年人，是一件非常有意义的事”。

　　洛阳城里敬老孝亲的人和事，都将成为本栏目报道的主角。诚邀社会各界提供线索，让我们一起努力，把洛阳的“孝贤正能量”传播开来！（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图）

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　　李岚 电话：15090169915

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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