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坚决向不担当不作为“开刀”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.15 08:45

　　对不担当不作为的干部，要常态化监督问责；对既不担当作为又不廉洁的干部，要严查快办；对主动担当作为、积极干事创业的干部，工作中存在一些问题和不足，市纪委监委将及时帮助其改正错误、卸下包袱、轻装前进。

　　连日来，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国先后到嵩县、伊川、汝阳，与当地县委、县政府班子成员及县人大常委会、县政协主要负责同志等开展廉政勤政谈心谈话，要求大家牢记习近平总书记殷殷重托，锤炼忠诚干净担当的政治品格，既要勤政又要廉政，做党和人民满意的好干部。

　　李保国指出，不担当不作为不仅是作风问题、能力问题，更是政治问题、党性问题，是党和人民事业的大敌，是洛阳经济社会高质量发展的重大阻碍。向不担当不作为“开刀”，就是要让庸庸碌碌混日子、装模作样走过场的“庸官懒官”头皮发紧、背后出汗，就是要树立起正确的用人导向，为敢于担当、敢于作为者提供更广阔的干事创业舞台。广大党员干部要在大事难事面前知难而进、迎难而上，在风险面前不退缩，在责任面前不逃避，守牢廉洁从政底线，坚定干事创业信心和决心，确保自身正、自身净、自身硬，真正敢担当、勇负责、善作为。

　　李保国强调，全市各级纪检监察机关要紧盯有要求不落实、有职责不履行、有规矩不遵守、有风险不防范、有诉求不回应、有标准不严格等“六有六不”问题，以“守旧式”“躺平式”“甩手式”等党员干部为重点，铁腕重拳治理各种不担当不作为问题。各地各部门党委(党组)要切实履行好主体责任，加强组织领导，做实教育管理，严肃责任追究，真正用好敢于担当、善于作为的党员干部，持续营造风清气正的政治生态和良好发展环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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