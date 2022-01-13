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雨水倒灌出行不便 相关单位表态解决
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.15 08:38
雨水倒灌进楼道影响出行

　　近日，家住涧西区一拖四号街坊的居民陈先生反映，该小区在进行老旧小区改造后，新铺路面出现比他家所在的居民楼楼道入口高的情况，一下雨，雨水会倒灌进楼道，居民出行不便，希望有关部门解决。

　　13日，记者来到陈先生居住的一拖四号街坊9号楼2单元。“去年，我们小区完成了老旧小区改造，小区面貌有很大提升，大家都挺高兴。”陈先生说，不久后，他和邻居就发现一个问题。在进行老旧小区改造后，一拖四号街坊9号楼2单元外的路面，比楼道入口高一些，一遇到下雨，雨水就会倒灌进楼道，形成几厘米深的积水。

　　“我们这栋楼居住的多是老年人，有些人还行动不便，一到雨下得比较大时，大家就会因楼道入口处的积水而出行不便。”陈先生说，他希望有关部门能帮忙解决这个问题，但不知道该找谁。于是，他将问题反映给了小区物业公司，但是物业公司回复说，这不属于物业公司的管理范围。

　　随后，记者先后前往一拖四号街坊物业公司、长安路街道办事处长安路四社区。物业公司和社区工作人员均认为，一拖四号街坊是一拖集团的家属院，一拖集团也参与了该小区的改造，因此应该找一拖集团的后勤服务部门来解决这个问题。

　　在物业公司、社区工作人员的指引下，记者又来到东方红(洛阳)现代生活服务中心，向相关负责人反映此事。该负责人表示，此前，一拖四号街坊的居民、物业公司并未向他们反映过此事，他们会尽快派人到现场核查相关情况。

　　昨日上午，记者再次联系了东方红(洛阳)现代生活服务中心相关负责人。该负责人表示，他们已到现场核查过情况。“目前，只有9号楼2单元存在楼道入口地面低于路面的情况。”该负责人说，下一步，他们会用沥青将楼道入口处的地面垫高一些，尽快解决雨水倒灌问题。

　　小区物业好不好，居民最有发言权。《居民请上线》栏目联合市住房保障和房产服务中心物业管理服务科、市物业管理协会等部门，邀请您来聊聊物业那些事儿。

　　栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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