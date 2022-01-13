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加强学习型机关建设 推动全市宣传思想工作再上台阶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.15 08:35

　　昨日，市委宣传部组织召开机关干部读书分享会，引导党员干部形成好读书、读好书，崇尚学习的浓厚氛围。市委常委、宣传部部长王飞出席活动并作总结讲话。

　　读书会上，9名干部依次分享了阅读《习近平的七年知青岁月》一书的体会。大家认为，书中翔实的细节、真实的情感，集中再现了习近平总书记知青时期的艰苦生活和成长历程，他是大家学习的榜样。大家表示，在今后工作中将不断领会精髓、把握要义，树立正确的价值观、成长观、政绩观，争做新时代宣传思想工作的优秀干部。

　　王飞指出，机关干部读书分享会是贯彻落实习近平总书记关于作风建设重要论述的具体举措，是落实省委、市委“能力作风建设年”活动的重要抓手，广大机关党员干部要以创建学习型机关为契机，勤学善思、知行合一、善作善成、虚怀若谷，着力打造有热度、有广度、有深度的读书交流新模式，充分激发学习热情，营造浓厚的机关书香氛围。机关干部尤其是新任干部、年轻干部要抓好理论学习，通过读原著、学原文、悟原理，不断提升自身素养和能力，为履好职、尽好责打下坚实基础。要着力转作风、正学风、改文风，切实加强机关思想理论武装，更好地推进机关党的建设，推动全市宣传思想工作再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王战友）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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