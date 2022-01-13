瀍河区五股路街道：非遗剪纸致敬英雄

14日，瀍河区五股路街道组织开展了“非遗文化 筑梦飞天”主题剪纸活动，通过传统剪纸的方式，记录神舟十四号载人飞船发射成功这一历史性时刻，向航天英雄致敬，庆贺祖国航天事业的飞速发展。

14日，瀍河区五股路街道组织开展了“非遗文化 筑梦飞天”主题剪纸活动，通过传统剪纸的方式，记录神舟十四号载人飞船发射成功这一历史性时刻，向航天英雄致敬，庆贺祖国航天事业的飞速发展。

在活动中，辖区的剪纸艺人将非遗手艺与时代相结合，将航天员、火箭、神话故事、中国梦等元素巧妙融合，赋予非遗手艺时代气息。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王凯 摄)