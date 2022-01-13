社工服务：把幸福感带到老人身边

近日，本网报道了我市今年将新建79个社会工作服务站(简称社工站)的消息，引起读者关注。不少人想知道，在哪里能体验社工服务？正在运营的社工站能提供哪些服务？记者对此进行了走访。

社工向孩子们展示糖人(资料图片)

近日，本网报道了我市今年将新建79个社会工作服务站(简称社工站)的消息，引起读者关注。不少人想知道，在哪里能体验社工服务？正在运营的社工站能提供哪些服务？记者对此进行了走访。（>>洛阳市今年将新建79个社工站）

老人、儿童和社会救助对象是重点服务人群

居民在社工站学做手工

昨日上午，天气晴热，在西工区红山街道社工站内，空调开放，走进去顿感清凉。记者看到，几名居民在社工的指导下做布艺手工。不一会儿，她们就做出了精致的花朵、纽扣等。

“社工很有耐心，我在这里学做手工，很有成就感。”居民李女士高兴地说。

记者了解到，西工区红山街道辖18个社区4万余人。红山街道社工站成立于2021年5月，于2021年8月与西工区民政局签订服务协议，在民政部门的指导下，以社会工作专业服务力量为支持，积极推行市民政局提出的“党建+社工+N服务”的服务模式，打造“1+3+N”(“1”指党建引领，“3”指老人、儿童和社会救助对象3类重点服务人群，“N”指助老暖馨行动、小竹笋筑梦计划、社会救助服务等)的“红山模式”。

“红山街道社工站通过需求调研，针对‘一老一小一救助’等群体，开展入户探访、健康管理、居家环境改善、精准帮扶、心理慰藉、社区融入、个案支持等专业服务。”红山街道社工站负责人刘梦雅说，红山街道社工站还积极开展书画、手工、舞蹈类活动，丰富居民生活，对有需求的老人进行电话访问、定期上门走访，为老人进行义诊、提供居家清洁服务等，截至目前，累计服务老人1000余人次。