夏日骄阳似火，车行汝阳陶营大虎岭“醉美乡村公路”，连绵青山入目，习习清风拂面。山顶上徒步露营，民宿里休憩小住，再捧上地头现摘的西瓜大快朵颐，天气的燥、心头的躁，顿时消散。
夏日骄阳似火，车行汝阳陶营大虎岭“醉美乡村公路”，连绵青山入目，习习清风拂面。山顶上徒步露营，民宿里休憩小住，再捧上地头现摘的西瓜大快朵颐，天气的燥、心头的躁，顿时消散。
夏日骄阳似火，车行汝阳陶营大虎岭“醉美乡村公路”，连绵青山入目，习习清风拂面。山顶上徒步露营，民宿里休憩小住，再捧上地头现摘的西瓜大快朵颐，天气的燥、心头的躁，顿时消散。这大概就是陶渊明笔下“久在樊笼里，复得返自然”的境遇。
“游客们自在，老百姓受益，我们就高兴！”跟随汝阳县派驻陶营镇乡村振兴工作一队队长马洪涛，探访大虎岭片区乡村振兴新貌，第一印象是：在这样美丽的地方驻村，可算得上惬意的“美差”。
然而，情况并非预想的那样。“正如蚕蛹破茧，必经一番努力和挣扎。当下的大虎岭就处在‘蝶变’的节骨眼儿上。”马洪涛打了个比方。边走边看，对比今昔，大虎岭可谓“冰火两重天”。
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