男子醉酒路边熟睡手机被盗 民警通过视频追踪抓获嫌犯

一名女子下夜班后，见路边一名醉酒男子睡着，将他身上的手机盗走。

一名女子下夜班后，见路边一名醉酒男子睡着，将他身上的手机盗走。日前，记者从市公安局涧西分局了解到，失主在手机失窃一周后报警，民警接到报警后几个小时就将犯罪嫌疑人抓获。

8日晚，市公安局涧西分局巡特警大队民警在巡逻时接到一名男子报警：1日凌晨，他酒后打出租车到黄河路与辽宁路交叉口，下车后，歪倒在路边昏睡不醒，身上的手机被盗走。

随后，民警将警情通报至涧西分局监控中心。监控员根据报警人提供的信息，回放现场视频，发现案发当日凌晨2点58分，报警人下车后，随即歪倒在路边昏睡不醒。5点26分，天蒙蒙亮时，一名穿灰色套装的女子路过，将他的手机拿走，后进入辽宁路一个门面房内。

监控员通过查看案发前后监控视频发现，该女子从同一个门面房进出，推断她在此处工作，遂对该门面房进出人员进行重点监控。

9日凌晨3点多，监控员发现嫌疑女子出现在黄河路与辽宁路交叉口附近，便衣队民警迅速前往现场调查摸排，于当日早上6点25分在辽宁路一个棋牌茶室内将嫌疑女子景某抓获。

经讯问，犯罪嫌疑人景某对1日凌晨下夜班后，见财起意盗走醉酒男子手机的犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人景某已被涧西警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）