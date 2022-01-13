6月10日至11日，全国政协副主席刘新成率文化文史和学习委员会调研组来洛，就推进黄河国家文化公园建设进行专题调研。

6月10日至11日，全国政协副主席刘新成率文化文史和学习委员会调研组来洛，就推进黄河国家文化公园建设进行专题调研。 刘新成率全国政协调研组来洛调研

深入贯彻习近平总书记重要讲话精神

继续统筹推进黄河国家文化公园建设 6月10日至11日，全国政协副主席刘新成率文化文史和学习委员会调研组来洛，就推进黄河国家文化公园建设进行专题调研。 调研组先后到二里头夏都遗址博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、龙门石窟考察黄河文化保护发展情况；到小浪底水利枢纽调研生态廊道建设工作。调研组对洛阳深入学习贯彻习近平生态文明思想，落实黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要，推动生态共治共享、产业共建共兴、文旅共促共荣、发展共商共赢所取得的成绩给予充分肯定。 刘新成指出，黄河是中华民族的母亲河。习近平总书记非常关心黄河流域生态保护和高质量发展。建设黄河国家文化公园，意义十分重大。围绕这项工作开展调研，是全国政协落实党中央决策部署的一项重要举措。要继续高度重视。各地各部门要深刻理解习近平总书记的系列指示精神，充分认识建设黄河国家文化公园的重大意义和重要作用，扎实做好工作。要继续统筹推进。黄河国家文化公园建设是一项系统工程，进一步加强统筹非常重要，要做好顶层设计，既充分调动地方积极性，又不能各自为政，发挥好展示、阐述、教育等功能，展示出国家气象。要继续创新发展。建设黄河国家文化公园，国家是鲜明底色，文化是内在灵魂，公园是基本定位，要秉持新发展理念，不断创新思路、方法，构建新发展格局，取得更多的建设成就，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚共识、汇聚力量。 全国政协常委、文化文史和学习委员会副主任王儒林，全国政协文化文史和学习委员会副主任孙庆聚一同来洛调研。省政协副主席张震宇、朱焕然，省政协文化和文史委员会主任毛德富，市领导杨炳旭、王飞、程相朝参加相关活动。(《河南日报》记者 刘亚辉 洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)