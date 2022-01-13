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洛阳交通运输执法部门查处9辆违法营运车辆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.15 08:20

　　昨日，记者从市交通运输综合行政执法支队获悉，执法人员近期查处9辆违法营运车辆。

　　近年来，一些车主通过在外地注册、实际在本地长期经营等方式，打着旅游包车的幌子从事客运经营，逃避监管。这类超范围营运车辆行踪不定，不仅扰乱道路运输市场秩序，还容易加大疫情传播风险。

　　自4月起，我市开展道路运输领域“打非治违”专项行动，重点打击此类车辆。近期，市交通运输综合行政执法支队特别机动大队查处9辆违法营运车辆。其中，有8辆外地牌照“黑大巴”超范围营运，本地一学校通勤班车无证上路。

　　市交通运输综合行政执法支队提醒，乘坐违法营运车辆存在严重安全隐患，合法权益得不到保障，还可能因搭载风险人员违反疫情防控政策。如遇相关情况可拨打交通运输服务监督电话12328投诉举报。

　　违法营运车辆信息及违法地点：

　　超范围经营“黑大巴”

　　桂E33523，违法地点：玄武门大街中石化加油站、二广高速洛阳东服务区

　　桂E37622，违法地点：道北路中石油洛阳十五加油

　　桂E28607，违法地点：古城路与新伊大街交叉口

　　桂E37622，违法地点：龙门中石油加油站

　　桂E38193，违法地点：汝阳县二广高速刘店站出口东500米

　　桂E18123，违法地点：汝阳县产业聚集区中石化加油站

　　桂D04003，违法地点：汝阳县小柏线刘店镇红里村香菇基地

　　桂E32986，违法地点：汝阳县小店高速引线中丰肥业公司附近

　　鄂QLZ825，违法地点：二广高速汝阳北停车区

　　无证上路经营车辆

　　豫CG2211，系学校通勤班车，无道路运输证。取得客运经营许可的客运经营者使用该车辆上路经营。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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