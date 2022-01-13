洛阳交通运输执法部门查处9辆违法营运车辆

昨日，记者从市交通运输综合行政执法支队获悉，执法人员近期查处9辆违法营运车辆。 昨日，记者从市交通运输综合行政执法支队获悉，执法人员近期查处9辆违法营运车辆。 近年来，一些车主通过在外地注册、实际在本地长期经营等方式，打着旅游包车的幌子从事客运经营，逃避监管。这类超范围营运车辆行踪不定，不仅扰乱道路运输市场秩序，还容易加大疫情传播风险。 自4月起，我市开展道路运输领域“打非治违”专项行动，重点打击此类车辆。近期，市交通运输综合行政执法支队特别机动大队查处9辆违法营运车辆。其中，有8辆外地牌照“黑大巴”超范围营运，本地一学校通勤班车无证上路。 市交通运输综合行政执法支队提醒，乘坐违法营运车辆存在严重安全隐患，合法权益得不到保障，还可能因搭载风险人员违反疫情防控政策。如遇相关情况可拨打交通运输服务监督电话12328投诉举报。 违法营运车辆信息及违法地点： 超范围经营“黑大巴” 桂E33523，违法地点：玄武门大街中石化加油站、二广高速洛阳东服务区 桂E37622，违法地点：道北路中石油洛阳十五加油 桂E28607，违法地点：古城路与新伊大街交叉口 桂E37622，违法地点：龙门中石油加油站 桂E38193，违法地点：汝阳县二广高速刘店站出口东500米 桂E18123，违法地点：汝阳县产业聚集区中石化加油站 桂D04003，违法地点：汝阳县小柏线刘店镇红里村香菇基地 桂E32986，违法地点：汝阳县小店高速引线中丰肥业公司附近 鄂QLZ825，违法地点：二广高速汝阳北停车区 无证上路经营车辆 豫CG2211，系学校通勤班车，无道路运输证。取得客运经营许可的客运经营者使用该车辆上路经营。 (洛报融媒·洛阳网记者 赵硕)