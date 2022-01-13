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盗窃电动车电瓶案件有所抬头 民警支招如何防盗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.15 08:26
电动车车主领回被盗的电瓶

　　“丢失的电瓶被连夜追回，民警破案速度真快！”近日，在洛龙公安分局巡特警大队的退赃大会上，失主李先生领回被盗的电动车电瓶后说。近来，一些地方盗窃电动车电瓶案件有所抬头，警方提醒广大市民，发现电动车或电动车电瓶被盗后要第一时间报警。

　　电动车电瓶深夜被盗，民警迅速破案如数追回

　　“这57块电动车电瓶，都是在5月30日晚上被盗的。”洛龙公安分局巡特警大队案件二中队民警介绍，5月31日早晨，有多名群众报警称，他们停在开元大道凤翔街街口附近的电动车电瓶被盗。民警到场勘查统计发现，被盗电瓶共有57块。为迅速破案，警方成立专案组，当即开展侦查。

　　经调取监控视频和信息比对，专案组迅速锁定两名男子。监控视频显示，5月30日晚，两名男子来到案发现场，使用工具破坏多辆电动车，并暴力盗走车上电瓶。5月31日下午，民警将其中一名嫌犯抓获，次日，另一名嫌犯也被抓捕归案。幸运的是，由于失主及时报警，民警迅速破案，嫌犯还没来得及销赃，57块电动车电瓶被全部追回。目前，两名嫌犯已被警方采取强制措施，该案正在进一步侦办。

　　公安机关近期破获多起电动车电瓶被盗案

　　洛龙公安分局巡特警大队民警说，上个月，洛阳地铁2号线文博园站等地铁站点附近连续发生多起电动车电瓶被盗案。接警后，该大队成立专案组，经侦查迅速锁定两名嫌犯。

　　“其中一名嫌犯非常狡猾，每次作案时都戴一个头盔遮住头面部，用来躲避监控。”民警介绍，专案组从海量视频中抽丝剥茧，通过比对分析，最终确定嫌犯作案轨迹，成功将其抓获。此人到案后交代，自己专挑停放在地铁站点的电动车下手，每次得手后都会迅速把电瓶低价卖出。随后，民警又顺线追踪，将涉嫌收赃的嫌疑人抓获，并追回被盗电瓶200多块。

　　“类似案件案值不大，但事关群众利益，我们要按小案不小的理念，争分夺秒侦办。”洛龙公安分局巡特警大队大队长李献伟说，今年以来，全市公安机关积极推动巡处一体机制建设，对街面盗窃“三车一瓶”等案件，不再像以往那样移交给其他办案单位，而是实行首接负责制，对案件一办到底，最大限度地压缩办案周期。今年以来，该大队共破获盗窃案件223起，追回汽车1辆、摩托车7辆、电动车34辆、电动车电瓶441块，为群众挽回经济损失47万余元。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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