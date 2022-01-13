中航光电开展“中国梦 航空梦”航空科普进校园活动【视频】

14日，由中航光电科技股份有限公司组织开展的“中国梦 航空梦”航空科普进校园活动在洛阳市涧西区第二实验学校举行。中航光电的航空科普讲师为该校学生讲解航空知识，带领大家共同制作飞机模型。

14日，由中航光电科技股份有限公司组织开展的“中国梦 航空梦”航空科普进校园活动在洛阳市涧西区第二实验学校举行。中航光电的航空科普讲师为该校学生讲解航空知识，带领大家共同制作飞机模型。

活动现场，航空科普讲师讲述了航空事业发展历程，对我国主要飞机类型以及相关构造等情况进行介绍。同学们积极发问，踊跃回答问题，气氛十分活跃。工作人员还为同学们发放文具礼盒和手工材料包，指导他们制作飞机模型。

课程结束后，同学们在空白团扇上画出自己梦想中的飞机，并分享航天梦想：“我画的是一架战斗机，上面配备电子炮，还有4个推进器。”“我画的是一艘宇宙飞机，可以带着我们去太空旅游……”

中航光电有关负责人表示，今后将推动航空科普走进更多学校，通过向少年儿童科普航空知识，展示新时代航空事业发展成果，激发同学们崇尚科学、热爱航空的理想信念，鼓励他们努力学习科学文化知识，为祖国航空事业发展贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 卢允 文/图）