老城区苗沟退水渠改线工程将于本月下旬完工

14日，记者从老城区农业农村局获悉，苗沟退水渠(瀍涧大道至春都路段)改线工程预计6月下旬完工。

14日，记者从老城区农业农村局获悉，苗沟退水渠(瀍涧大道至春都路段)改线工程预计6月下旬完工。

苗沟退水渠北接邙山渠，南接铁路防洪渠，是我市重要的退水通道。施工现场工作人员介绍，该工程位于老城区嘉豫门大街与春都路交叉口西北角，场地北侧、西侧为居民区，南侧、东侧紧邻市政道路。此次施工路段从恒泰春小区北侧规划游园末端开始，沿嘉豫门大街西侧、恒泰小区东侧之间的空地向南下穿春都路后汇入铁路防洪渠内，改线长度约524米。工程完工后，苗沟退水渠退水将更为通畅。

据了解，苗沟退水渠状元红路以北段已随邙山渠工程进行了整治，状元红路至瀍涧大道北侧渠段于2016年改线后，沿经七路东侧接入瀍涧大道下部暗渠内。该工程的完工，将进一步提升我市的防洪能力。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫 文/图）