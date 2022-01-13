上阳路：上阳花木不曾秋

在西工区有一条南北向的小路，它串联起古老与现代，一端是滨河北路草长莺飞的美景，一端是九都中路飞驰而过的车流。它以唐代皇家宫苑为名，这就是上阳路。

在西工区有一条南北向的小路，它串联起古老与现代，一端是滨河北路草长莺飞的美景，一端是九都中路飞驰而过的车流。它以唐代皇家宫苑为名，这就是上阳路。

隋唐皇家宫苑为名

上阳路修建于1980年，全长1公里左右。路名中“上阳”二字取自隋唐洛阳城宫皇城西部的大型皇家宫苑上阳宫，其以环境优美、建筑奢华著称，并兼具园囿与宫廷的双重功能，在中国皇家建筑形制上具有独特地位。

上阳宫始建于唐高宗时期，是唐高宗、武则天时期重要的宫廷政治活动场所，故文献中有关上阳宫的记载较多。

《大唐六典》载，“上阳宫在皇城之西南，苑之东垂也，南临洛水，西拒谷水，东面即皇城右掖门之南。”《旧唐书·地理志》载，上阳宫在“宫城之西南隅，南临洛水，西拒谷水，东即宫城，北达禁苑。上阳之西，隔谷水有西上阳宫，虹梁跨谷，行幸往来，皆高宗龙朔后置。”关于上阳宫的位置地望，多篇文献基本一致，即隋唐洛阳城皇城之西南，谷水(今涧河)与洛水在宫内相交。

经过近几十年的考古发掘，考古人员在洛河以北，隋唐洛阳城皇城以西，西至涧河的东西两岸、北抵隋唐洛阳城外郭城的北部和东周王城北城墙以北的广大区域内，发现了很多与上阳宫有关的遗迹。

市文物考古研究院工作人员王炬介绍，从文献记载上阳宫的正殿名为观风殿，坐西朝东，其南部有浴日楼，北有七宝阁。而考古发掘出的七一北路西侧唐代大型建筑遗址，其遗迹现象可以明显地分为南、中、北三组建筑。且该组建筑遗迹均呈东西进深、南北面阔的朝向，无论是规模体量，还是所处的位置，均与文献记载相符。

“今天的上阳路与隋唐上阳宫在地理空间上有一定偏差，但上阳路可能仍在文献中‘西上阳宫’范围之内。”王炬说，上阳路周边修建有横跨涧河的彩虹桥，正是文献中“虹梁跨谷”的美景再现。