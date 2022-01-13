目标三连胜！河南嵩山龙门队明晚对阵广州城队

7天踢完3场比赛，打进9球，取得两胜一平的战绩……在今年的中超联赛上，河南嵩山龙门队取得梦幻开局，以7个积分领跑海口赛区。明晚，嵩山龙门队将对阵遭遇三连败的广州城队，有望取得三连胜。

7天踢完3场比赛，打进9球，取得两胜一平的战绩……在今年的中超联赛上，河南嵩山龙门队取得梦幻开局，以7个积分领跑海口赛区。明晚，嵩山龙门队将对阵遭遇三连败的广州城队，有望取得三连胜。

赛前准备：嵩山龙门队将轮换阵容，有望三连胜

14日，在海口赛区举行的赛前新闻发布会上，河南嵩山龙门队主教练哈维尔介绍了比赛的准备情况。

哈维尔说，球队对上一场和浙江队的比赛进行了总结，并根据广州城队的情况进行了相关的准备。由于7天打完前三轮的比赛，队员们身体较为疲劳，所以采取轮换方式派出替补球员登场，对于保持球员的体能是重要的方法。上轮比赛中，替补球员的出场提升了球队活力。对阵广州城队的比赛，也肯定会进行轮换，同时会保持整个阵容框架的稳定。

过去的两个赛季，河南嵩山龙门队与广州城队4度交手，取得2胜2平的战绩，具有一定的心理优势。

本赛季广州城队的俱乐部经营出现困难。由于俱乐部股改工作一直未能取得突破性进展，球员今年第一季度的工资直到近期才刚刚补发，这些多少影响到了队员的士气。此外，广州城队今年还遭遇了外援未归、主力队员伤病导致的阵容不整问题。这些因素的叠加，让广州城队将本赛季的目标定为保级，也让外界更加看好嵩山龙门队取得三连胜。