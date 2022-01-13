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洛阳暂退质保金为旅行社纾困解难
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.14 20:36

　　“前不久，旅行社领取了新一笔暂退的旅游服务质量保证金。这样‘真金白银’的纾困举措来得很及时，帮助我们重拾信心、渡过难关。”今日，河南悠旅国际旅行社有限公司总经理周鑫说。

　　记者了解到，旅游服务质量保证金，是由旅行社在指定银行缴存或由银行担保提供的一定数额用于旅游服务质量赔偿支付和团队旅游者人身安全遇有危险时紧急救助费用垫付的资金。

　　周鑫说，近两年受疫情影响，该旅行社的经营出现困难。去年，该旅行社收到了暂退的80%比例的质保金，有了这笔资金，他们及时发放了员工工资，支付了租金等各项开支，旅行社得以渡过难关。今年，旅行社质保金暂退比例从80%提升至100%，进一步缓解了企业的资金压力，让企业对未来更有信心。

　　“随着全省跨省团队游的恢复，目前我们正再针对暑期旅游市场准备旅游产品。”周鑫说，这个暑期，除了短途游、周边游等常规旅游线路外，该旅行社还将针对“95后”“00后”等暑期游主力，探索推出适应游客新出游需求、新出游方式的个性化线路产品。

　　今年5月，洛阳市文广旅局印发《促进文旅行业恢复发展纾困扶持措施》，提出全额暂退旅行社质保金，补足质保金期限延长至2023年3月31日。截至目前，该局已为44家旅行社暂退319万元旅游服务质量保证金。

　　除了暂退质保金，洛阳市文广旅局工作人员还多次走访了解旅行社实际情况，及时提供服务保障、指导培训、政策倾斜、金融支持等，帮助旅行社纾困解难。

　　洛阳市文广旅局相关负责人表示，下一步，该局将进一步做好普惠政策落地服务、加强金融支持，同时设立专项资金用于扶持补助、智慧旅游、技能培训等，多措并举促进文旅消费，助力文旅企业渡过难关、恢复发展。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李国强 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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