老城区免费技能培训为何不开课？相关部门回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：目前，洛阳其他城市区免费技能培训都已经陆续开课，老城区为何一直没有开？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：目前，洛阳其他城市区免费技能培训都已经陆续开课，老城区为何一直没有开？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：目前，洛阳其他城市区免费技能培训都已经陆续开课，老城区为何一直没有开？ 市人力资源和社会保障局回复：经向老城区了解情况，前期因疫情影响，老城区线下培训工作中断，后期因培训专业较多、居民登记培训专业较为分散，出现部分专业达不到开班人数要求而暂未开班。 >>>点击查看原贴⑥