洛阳将建非遗社会传承基地

包槲包、磨豆腐、剪纸、捏面人……近日，2022年洛阳市“文化和自然遗产日”非遗驻校园活动举行。

包槲包、磨豆腐、剪纸、捏面人……近日，2022年洛阳市“文化和自然遗产日”非遗驻校园活动举行，10多位非遗传承人走进栾川县伊禾幼儿园，带领孩子们体验非遗项目，让孩子们充分感受传统文化的魅力。

近年，洛阳通过开展非遗文化进校园活动，积极推动非遗融入教育体系，河洛大鼓、南庄木偶戏、孟津剪纸等非遗项目受到广大学生的欢迎。

同时，洛阳还举办“感触二十四节气”少儿非遗之旅、“古都乡韵”非遗进景区等活动，推动“河洛飞花·洛阳非遗”品牌活动常态化举办，并依托图书馆、博物馆、文化馆等开设非遗课堂，开展文化生态保护专题培训，着力营造“非遗人人参与，发展与民共享”的文化氛围。

保护好、传承好、利用好非物质文化遗产，对于延续历史文脉、坚定文化自信具有重要意义。进入出台的《河洛文化生态保护区总体规划(2021—2035)》提出，洛阳将实施河洛文化传播工程，建设非遗社会传承基地、非遗传承主题广场。