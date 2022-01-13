老城区南大街提升改造工程计划9月底完工

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：南大街提升改造工程已经围挡施工好几个月了，目前进展如何？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：南大街提升改造工程已经围挡施工好几个月了，目前进展如何？

老城区回复：经了解，南大街提升改造工程是由区委、区政府制定实施的重点民生工程，该工程将对地下给水、雨水、污水、燃气、电力、通信等6种管线及外立面的形象进行提升改造。该工程基础设施的改造将解决地下管网老旧破损、雨污混流、电线与线杆杂乱无序等问题，外立面的提升将激活南大街的经济活力、吸引更多消费群体，促进老城经济的快速发展。南大街提升改造工程告示牌已公示项目计划工期为7个月(9月底完工)，目前项目进度为道路西半幅自来水管道、燃气管道施工及外立面广告牌拆除、清理、粉刷工作。我们将增设施工人员、机械设备，各项改造工程尽量同步实施，在保证工程质量的前提下最大程度缩短施工工期。

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