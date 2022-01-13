洛阳车主注意！今晚油价将上涨

洛阳车主注意！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年6月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元。

洛阳车主注意！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年6月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元。 洛阳车主注意！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年6月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元。 全国平均来看：92号汽油每升上调0.31元；95号汽油每升上调0.32元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花15.5元。⑥