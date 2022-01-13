洛阳加强“6·18”网络集中促销活动监测监管

“6·18”网络集中促销活动即将来临，14日，记者从洛阳市市场监管局获悉，该局下发通知，要求各级市场监管部门依法依职责做好集中促销活动期间的监测监管工作。

“6·18”网络集中促销活动即将来临，14日，记者从洛阳市市场监管局获悉，该局下发通知，要求各级市场监管部门依法依职责做好集中促销活动期间的监测监管工作。

加强宣传，警示违法行为。按照相关法律、法规、规章的规定，督促网络集中促销组织者、经营者依法合规开展网络集中促销活动，严厉查处集中促销期间的违法违规行为，营造良好消费环境。加强对平台内经营者的管理，引导平台内经营者诚信守法经营，规范有序开展促销活动。

加强指导，规范经营行为。充分发挥本地网络市场监管联席会议协作机制作用，在遵守当地疫情防控政策的前提下，对辖区内主要网络交易平台(或分支机构)、关注度较高的网站(网店)及电子商务园区采取行政告诫、联合座谈约谈等方式，认真防范集中促销活动可能产生的风险隐患，督促网络交易平台、网络集中促销组织者、经营者按照相关法律法规规章的要求落实主体责任，积极保障消费者合法权益。

按照要求，各级市场监管部门要加强网络监测及属地监管责任，充分利用信息化手段，加强对集中促销活动的网络监测监管工作，完善风险防控和应急处置措施；引导督促电商企业依法经营，促进电商行业规范健康发展，维护良好的市场秩序；畅通12315投诉举报渠道，全力做好消费者权益保护工作。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 潘伟)