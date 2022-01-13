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宜阳县四个村级养老服务站（点）挂牌运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.06.14 15:57

　　6月13日上午，宜阳县柳泉镇元村村养老服务点、上观乡山岔沟村集中养老服务站、董王庄乡大石岭村集中养老服务站、樊村镇李寨村养老服务点同时挂牌运营。

　　今年以来，宜阳县结合本地实际，按照“突出重点，打造亮点”的工作思路，高起点、高标准在全县农村积极推广以“集中+居家”为养老模式的“四类”养老服务体系，即区域集中养老服务中心、集中互助养老服务站、小型集中养老服务点和村级居家助老服务点的“一中心一站两点”建设工作。

　　该县成立了以主管副县长为组长，县委县政府督查室、县民政局共同参与的工作专班。强力推进农村“四类”养老服务设施建设全面展开。组织16个乡镇民政所长，分别深入新安、洛宁、嵩县进行参观学习后，形成宜阳特色的“71738”养老服务体系建设工程，并制成PPT软件以会代训进行培训演示学习。

　　针对16个乡(镇)实际情况，以行政村为单元，进行认真排查摸底，根据自然村布局和群众实际需求，结合村级闲置房产、学校、诊所等闲置土地房产，缜密规划选址，建设“一中心一站两点”农村四类养老服务设施。积极争取县财政资金800万元，采取以奖代补的形式，对农村“集中+居家”四类养老服务中心(站点)建设进行奖补。2022年8月底为完成时限，对按照时间节点完成任务的，根据工程量每个站(点)奖励5—30万元。该县民政局作为牵总单位，不断加大督导检查力度，定期不定期深入各服务中心、服务站点督导检查，发现问题现场解决或限时整改。

　　该县养老服务工作领导小组还为以上站、点发放奖励资金各10万元。

　　宜阳县政府相关负责人表示，“下一步，我们将努力把养老服务站、点要管理好运营好，让广大老人玩得开心、住得舒心、吃得放心，让老人们充分感受到老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，把好事办好、实事办实。”(马正文 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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