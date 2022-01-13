网友反映部分树木遭遇虫害 市城管局：已开展防治工作

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期，市区很多树木上出现虫害，不仅对树木生长造成影响也对居民生活带来困扰。如展览路沿线的重阳木出现大量锦斑蛾，请相关部门尽快组织消杀。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期，市区很多树木上出现虫害，不仅对树木生长造成影响也对居民生活带来困扰。如展览路沿线的重阳木出现大量锦斑蛾，请相关部门尽快组织消杀。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期，市区很多树木上出现虫害，不仅对树木生长造成影响，也给居民生活带来困扰。如展览路沿线的重阳木出现大量锦斑蛾，请相关部门尽快进行治理。
洛阳市城市管理局回复：关于您提到重阳木锦斑蛾虫害问题，洛阳市城市管理局绿化管理单位已率先开始防治工作，同时，为避免发生危害，洛阳市城市管理局已向各区(县)园林绿化主管部门及有关绿化企业下发工作提示函，督促各有关单位立即开展全面排查，启动预防治理工作。
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