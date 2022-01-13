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见路边轿车没熄火 59岁环卫工默默守护14个小时
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.14 17:19

　　见路边轿车没熄火，由于不知道怎么联系车主，又担心车辆出意外，洛阳一名环卫工在车辆附近守护14个小时。

　　段军义今年59岁，是洛阳市城市管理局环境卫生服务中心的环卫工，11日清晨5点，他从家来到责任路段保洁时发现，在王城大道与滨河南路交叉口附近，一辆白色轿车停在路边，车灯开着，发动机也没有熄火。

　　“刚开始我以为车里有人，但我去前边扫完地回来发现车还没熄火。”段军义说，他上前敲了敲车窗，又隔着玻璃往车里瞅了几眼发现，车里竟没人。他想联系车主，但没找到联系方式，只好作罢。

　　当天，洛阳最高气温超过30℃，担心轿车发动机一直处于怠速状态可能引发意外，段军义就在附近边保洁边留意轿车。他当天上的是早班，按规定11点就能下班，但放心不下轿车，就下班后一直守在旁边，连午饭都是家人送。

　　当晚7点多，天色渐暗，车主还没出现，段军义着急了，这时，恰好市民白先生路过，他腼腆地上前说明情况，请白先生帮忙联系车主。“我发现轿车门没锁，挂的还是外地牌照，打114也联系不上，好在车主在前风挡玻璃上留有电话号码，可能字太小，段师傅没发现。”白先生说。

　　当晚8点，车主李先生接到电话后匆匆赶来。这时，原本续航里程还有500公里的轿车，油箱里的汽油已几乎耗尽。李先生说，10日晚8点半左右，他和媳妇把车停在路边，可能因为大意没有熄火，回家后俩人一天都没出门。

　　得知段师傅在车旁守候14个小时，李先生非常不好意思，连说感谢，执意要请他吃饭，但段师傅憨厚地笑了笑，摆摆手说：“只要车没事就行”。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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