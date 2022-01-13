最新回复！事关伊滨区共享单车投放

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：伊滨区没有共享单车，日常出行很不方便。今年会在伊滨区投放共享单车吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：伊滨区没有共享单车，日常出行很不方便。今年会在伊滨区投放共享单车吗？

洛龙区城管局回复：经了解，管理人员已与共享单车公司协调。近期哈啰、青桔两家公司将组织人员对洛阳市伊滨区停放设施资源、市民出行需求等进行实地考察评估，为保障市民朋友的出行需求。下一步将持续推进投放计划，加大投放单车和电单车力度。

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