报道回音：临时信号灯在洛宜路与苏秦街交叉口“上岗”

“记者您好，洛宜路与苏秦街交叉口的临时信号灯已就位了！”昨日，家住建业·桂园小区的居民崔先生高兴地告诉记者。

“记者您好，洛宜路与苏秦街交叉口的临时信号灯已就位了！”昨日，家住建业·桂园小区的居民崔先生高兴地告诉记者。

昨日，本网报道了洛宜路与苏秦街交叉口长期缺少信号灯，路口时常发生交通事故，周边居民对出行安全感到担忧一事。(详见《俩月拍到14起事故 这里何时装信号灯》)“现在有了临时信号灯，这里的交通秩序得到改善，比以前好多了。”崔先生说。

“以前路口没有信号灯，不少司机不减速，给大家出行带来安全隐患。如今司机行驶到这里都会减速、等灯，大家出行更有安全感了，感谢媒体的帮助。”居民薛先生说。

记者了解到，目前，该路口所在的路段正在进行道路移交手续。此次得知群众诉求后，我市交警部门先行协调在此路口安排了一个移动式临时信号灯，同时，洛龙区住建部门也在加快推进信号灯采购报批等手续，接力为群众安全出行“护航”。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）