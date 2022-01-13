“戎人内迁伊洛”：从文献中走出来的历史

西北戎人的墓葬，为何出现在中原腹地？独特的车马摆放形式，蕴含着怎样的历史信息？昨日，市文物考古研究院与洛阳日报报业集团“掌上洛阳”客户端联合主办的“考古洛阳·读懂历史”系列直播活动第二场在伊川徐阳墓地进行，市文物考古研究院商周研究室主任吴业恒揭开了陆浑戎的神秘面纱，讲述了一段民族融合的历史。

吴业恒(右)正在讲解

西北戎人的墓葬，为何出现在中原腹地？独特的车马摆放形式，蕴含着怎样的历史信息？昨日，市文物考古研究院与洛阳日报报业集团“掌上洛阳”客户端联合主办的“考古洛阳·读懂历史”系列直播活动第二场在伊川徐阳墓地进行，市文物考古研究院商周研究室主任吴业恒揭开了陆浑戎的神秘面纱，讲述了一段民族融合的历史。

吴业恒透露，徐阳墓地的发现最早源于一通报警电话。2013年6月，有群众举报称，在伊川县徐阳村南的顺阳河南岸有盗墓活动。接到举报，市文物考古研究院立即派人勘查现场，发现10余处盗洞，并将盗掘情况报告上级文物主管部门。同年9月，经国家文物局批准，徐阳墓地考古发掘工作正式启动。自此，陆浑戎的神秘面纱逐渐被揭开。

吴业恒说，在徐阳墓地，重要发现之一是马牛羊头蹄的殉牲习俗，这种被认为是春秋战国时期中国西北地区戎人或狄人的埋葬习俗，此前在中原地区从未出现过。此外，小型墓葬中流行的单耳罐随葬也具有典型的西北地区戎人文化特征。

“这是徐阳墓地与周边同时期文化相比最为独特的地方，是徐阳墓地主人物质、精神文化在墓葬中的反映，是其独有的民族记忆和精神烙印。”吴业恒说。