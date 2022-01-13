朱樱桥下施工尚未结束 请不要进入

近日，市民王女士反映，滨河北路朱樱桥下，有一段“多余”的施工围挡，妨碍大家通行，希望有关部门尽快处理。

近日，市民王女士反映，滨河北路朱樱桥下，有一段“多余”的施工围挡，妨碍大家通行，希望有关部门尽快处理。

王女士说，前段时间，朱樱桥附近有多处围挡。最近，大部分围挡逐渐被拆除，但朱樱桥下仍有一处围挡没有被拆除，影响大家通行，也不知道是什么原因。

10日，洛报融媒记者根据王女士的描述，找到了这处围挡。该围挡在朱樱桥下河道东岸的河堤路上，围挡由几块铁皮、几根横杠组成，其中铁皮被人为掰开一个口子。(如图)

“每天在河堤路上散步休闲的人很多，一些人会从铁皮的豁口处钻过去，其中不少是老年人。铁皮的边缘挺锋利的，真怕他们被绊倒，或被铁皮刮伤。”王女士说，既然拆除了大部分的围挡，为什么独留该处围挡不拆，是不是施工方给忘了？

随后，洛报融媒记者联系了多个部门、单位，找到了设置围挡的施工单位。施工单位相关负责人说，前段时间，因隋唐大运河文化博物馆、隋唐大运河国家文化公园等施工建设，他们对朱樱桥周边进行了大范围的围挡施工。

“在大部分工程完工后，为了保障群众通行，我们拆除了大部分的围挡。”该负责人说，但是，目前，隋唐大运河国家文化公园尚有部分工程未完工，朱樱桥东侧、滨河北路至九都路段的河堤路和巡河路上仍有机械在施工，为防止群众进入施工区域发生意外，他们留下了朱樱桥下的围挡。

“最近，我们也发现，有些群众为了走捷径，破坏了围挡，从施工区域通过。”该负责人说，下一步，他们将对围挡的设置进行优化并加固。同时，该负责人提醒，朱樱桥东侧、滨河北路至九都路段的河堤路和巡河路仍在施工，为确保安全，请大家暂时不要进入上述区域。

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