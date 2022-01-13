洛阳自创区明确2022年工作目标：全面提升区域创新能力 国家科技型中小企业突破1800家

新增高新技术企业总数占全市比重63%，国家科技型中小企业占全市比重75%……记者获悉，洛阳国家自主创新示范区建设领导小组办公室印发工作方案，明确洛阳自创区2022年工作目标。

新增高新技术企业总数占全市比重63%，国家科技型中小企业占全市比重75%……记者获悉，洛阳国家自主创新示范区建设领导小组办公室印发工作方案，明确洛阳自创区2022年工作目标。

市自创办相关负责人介绍，今年，洛阳自创区将围绕5项重点工作，全面提升区域创新能力。

在改革创新方面实现新突破。我市将持续推进自创区核心区改革，重塑重振洛阳高新区，开展高新区企业创新积分试点工作，用好新型政策工具，精准支持一批研发能力强、成长潜力大、掌握关键核心技术的企业。针对自创区发展需求，我市还将出台新一轮促进自创区高质量发展政策措施，适时调整优化自创区范围。

在产业创新方面打造新亮点。洛阳自创区将坚持产业创新双驱动，围绕光电元器件、生物疫苗等十大产业，提升制造业高端化、智能化、绿色化水平。围绕重点产业集群、关键共性技术，支持企业开展协同攻关。创新产业招商方式，推动智能装备、电子信息、生物医药、科技服务等产业项目落户自创区。

在创新要素集聚方面实现新发展。洛阳自创区将持续培育壮大创新主体，引进培育创新人才，建设提升创新平台(载体)，推动新型研发机构扩容提质。

在重大工程建设方面打造新品牌。聚焦建设伊滨科技产业新城，瞄准电子显示材料、光电元器件等重点产业集群，先行布局产业研究院、中试基地、孵化器，全力打造全省一流双创载体伊滨智慧岛，探索伊滨科技城与中原科技城联动发展。加快龙门实验室建设，重点在智造基础、先进材料、高端基础件等领域开展基础性、前沿性技术研究。建成投用双创街区、双创城市会客厅，开展各类创新创业活动，支撑打造“周山汇”双创服务品牌。建设提升智能装备产业共性关键技术创新与转化平台，支撑自创区产业转型升级和高质量发展。

在营造创新生态方面实现新提升。洛阳自创区将加快科技产业社区建设，高标准推进科技产业社区运营，为城市发展注入新活力。我市还支持洛阳高新区积极争取中国创新创业大赛行业全国赛、持续举办第七届洛阳创业之星大赛等各类双创赛事，围绕赛事活动举办招商推介、产业对接、项目路演、创业导师问诊等配套活动，引进一批领军企业、领军人才。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王银峰)