洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳自创区明确2022年工作目标：全面提升区域创新能力 国家科技型中小企业突破1800家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.14 08:30

　　新增高新技术企业总数占全市比重63%，国家科技型中小企业占全市比重75%……记者获悉，洛阳国家自主创新示范区建设领导小组办公室印发工作方案，明确洛阳自创区2022年工作目标。

　　市自创办相关负责人介绍，今年，洛阳自创区将围绕5项重点工作，全面提升区域创新能力。

　　在改革创新方面实现新突破。我市将持续推进自创区核心区改革，重塑重振洛阳高新区，开展高新区企业创新积分试点工作，用好新型政策工具，精准支持一批研发能力强、成长潜力大、掌握关键核心技术的企业。针对自创区发展需求，我市还将出台新一轮促进自创区高质量发展政策措施，适时调整优化自创区范围。

　　在产业创新方面打造新亮点。洛阳自创区将坚持产业创新双驱动，围绕光电元器件、生物疫苗等十大产业，提升制造业高端化、智能化、绿色化水平。围绕重点产业集群、关键共性技术，支持企业开展协同攻关。创新产业招商方式，推动智能装备、电子信息、生物医药、科技服务等产业项目落户自创区。

　　在创新要素集聚方面实现新发展。洛阳自创区将持续培育壮大创新主体，引进培育创新人才，建设提升创新平台(载体)，推动新型研发机构扩容提质。

　　在重大工程建设方面打造新品牌。聚焦建设伊滨科技产业新城，瞄准电子显示材料、光电元器件等重点产业集群，先行布局产业研究院、中试基地、孵化器，全力打造全省一流双创载体伊滨智慧岛，探索伊滨科技城与中原科技城联动发展。加快龙门实验室建设，重点在智造基础、先进材料、高端基础件等领域开展基础性、前沿性技术研究。建成投用双创街区、双创城市会客厅，开展各类创新创业活动，支撑打造“周山汇”双创服务品牌。建设提升智能装备产业共性关键技术创新与转化平台，支撑自创区产业转型升级和高质量发展。

　　在营造创新生态方面实现新提升。洛阳自创区将加快科技产业社区建设，高标准推进科技产业社区运营，为城市发展注入新活力。我市还支持洛阳高新区积极争取中国创新创业大赛行业全国赛、持续举办第七届洛阳创业之星大赛等各类双创赛事，围绕赛事活动举办招商推介、产业对接、项目路演、创业导师问诊等配套活动，引进一批领军企业、领军人才。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王银峰)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳解除高速治安(防疫)卡点
  • 洛阳龙门站综合枢纽站场规划论证会召开
  • 暑期防疫措施来了！全省师生可在省内...
  • 洛阳市城管局启动灭蚊蝇行动 即日起到...
  • 蓝天白云 扮靓洛城【高清图集】
  • 荒草地“变身”运动场 居民休闲健身好...
  • 6月15日9时起陆浑水库开闸输水 助力...
  • 朱樱桥下施工尚未结束 请不要进入
  • “露营+剧本杀” 打造沉浸式文旅新模式
  • 今年前5个月，中国一拖发运主机同比增...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛龙区青年周末艺术嘉...
    关爱女性 防身有术【组...
    宜阳县白杨镇栗封村：...
    蓝天白云 扮靓洛城【高...
    精彩热帖

    麦收时节走孟津

    大美洛阳

    灵山莲花公园赏莲花

    白云对蓝天的眷念
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605