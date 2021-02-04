2022年6月洛阳市自然灾害风险形势分析报告

5月25日至30日，市应急管理局会同市气象局、水利局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、林业局、交通运输局、工业和信息化局、农业农村局、教育局、卫健委、文化广电和旅游局、城市管理局等13家市减灾委主要成员单位，对2022年6月洛阳市自然灾害风险形势进行了会商研判。

5月25日至30日，市应急管理局会同市气象局、水利局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、林业局、交通运输局、工业和信息化局、农业农村局、教育局、卫健委、文化广电和旅游局、城市管理局等13家市减灾委主要成员单位，对2022年6月洛阳市自然灾害风险形势进行了会商研判。具体情况如下：

一、气候趋势预测

常年6月全市平均降水量为69.8毫米，其中栾川为107毫米，其他地区在58.8毫米~74.2毫米之间。全市平均气温为25℃，其中栾川为21.8℃，其他地区在24.1℃~26.4℃之间。

预计6月我市降水量偏少1至2成，全市60毫米~80毫米；平均气温偏高0~1℃，西南部为22℃~23℃，其他县区为26℃~26.5℃；月极端最高气温38℃~40℃。

二、6月灾害风险预判

综合分析，2022年6月洛阳市自然灾害风险主要表现为：

(一)干热风。6月正值“三夏”农业生产关键时期，预计上旬我市将出现阶段性干热风天气，相关单位需根据短期天气预报和预警信息，提前做好小麦的田间管理工作，减少干热风对夏粮生产的影响。

(二)高温。6月是我市高温天气发生的集中时段，预计气温偏高，极端最高气温达38℃~40℃，有关部门和单位需及时关注短期预报及预警信息，按照职责采取防暑降温应急措施。

(三)阶段性干旱。自2月以来我市大部分地区降水偏少，预计未来降水偏少可能性大，阶段性干旱可能发生，在一定程度上影响“三夏”工作，有关部门和单位需按照职责做好防御干旱的应急工作。

(四)雷雨大风及冰雹。我市地形复杂，6月易出现短时局地强降水、雷雨大风、冰雹等强对流天气。建议相关单位密切关注天气预报和预警信号，防范局地雷雨大风或冰雹等强对流天气对工农业生产、基础设施等产生的不利影响。

(五)生物灾害。预计6月有局部暴发黏虫、甜菜夜蛾、草地贪夜蛾等农作物病虫害的风险，东亚飞蝗在孟津区、新安县局部蝗区有出现高密点片的可能。

(六)疫情。国内疫情防控形势总体向好，但外防输入、内防反弹压力依然很大。

(七)震情。洛阳前兆观测台网地温、地电、地倾斜、地磁、水氡等观测资料均未发现短临异常。各宏观测报点未见宏观异常现象，晋陕豫交界区的近期前兆交换资料亦未见明显异常。综合分析认为，2022年6月洛阳及邻区发生破坏性地震的可能性不大。

三、防范对策及建议

(一)加强预报预警。各级各相关部门要密切关注天气变化，及时接收、发布预警信息和防灾避灾信息，第一时间通知到村、到户、到人，并做好各类极端灾害天气的应对工作。

(二)加强安全管控。极端天气时，生产经营单位要严格落实防洪排涝防风等措施,视情切断室外危险电源，停止在高岗、屋脊、空旷地等危险区域作业和生产行为。建筑工地要加强对深基坑、起重机械、高支模、脚手架等危险性较大的重点部位的安全监管，防范各类事故发生。水上交通要严格执行“六不出航”规定,库区、码头水域发生暴雨强风等恶劣天气,停止水路运输活动。学校要加强对学生和家长防溺水安全教育，各相关部门要加强对属地水库、水塘和时令性水域的监管、巡防，严防未成年人溺水事故的发生。同时，要做好高温高湿天气下特殊场所、特殊岗位职工的防中暑工作。

(三)加强隐患治理。各有关部门要加大对本行业领域的重点工程、重点部位、重点河段、重点地质灾害监测区域隐患排查力度，立查立改，对不能立即整改的安全隐患，制定行之有效的防护措施，确保人员、财产安全。

(四)加强应急值守。各级各相关部门要严格落实汛期领导带班和24小时值班制度，坚守岗位，确保上通下达，并按照应急预案果断处置突发事件。各级应急救援队伍要保持全员在岗，加强应急救援演练。

洛阳市减灾委办公室