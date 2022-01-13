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网上听课“中奖”近2万元？信就上当了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.14 08:33
警方对老年人进行识骗、防骗宣传

　　随着“银发时代”的到来，一些违法分子把目光瞄向老年人的钱袋，涉及养老等方面的诈骗时常发生，给老年人造成经济损失，带来精神痛苦。针对老年人常见的骗局有哪些？避免老年人受骗，我们能做些什么？

　　网上听课“中奖”近2万元

　　“银行不给我办理业务！”5月31日13许，涧西区年近七旬的徐大妈拨打110报警求助。

　　市公安局涧西分局巡特警大队民警赶往涧西区河柴广场附近的一家银行后，从徐大妈的讲述中，分析她可能遇到以养老为幌子的诈骗，银行工作人员担心她被骗，一直劝她不要轻信。

　　事情要从徐大妈在网上认识的一个讲授《道德经》的团队说起，对方称这是国家支持项目，团队总部在北京，经过国家审批，是专门为老年人谋福利的。

　　事发前，这个团队联系徐大妈，他们开展了摇号抽奖活动，徐大妈“中”了1.98万元“善款”，但转款前她需更换银行卡绑定的手机号码。她信以为真，这才出现报警一幕。

　　“这是典型的诈骗幌子，你更换手机号后，对方就会套取你的银行卡信息和手机验证码，最终实施诈骗。另外，任何人给你转账是不需要你提供手机号码的，只要银行卡号和姓名正确即可。况且你想想，一个人近2万元‘善款’，全国这么多老年人，总数要数百上千亿元，可能吗？”民警帮徐大妈分析，让她逐渐意识到这是诈骗。

　　“银发时代”，老年群体成诈骗“新大陆”

　　记者从相关部门得知，近年来，随着全国打击治理电信网络诈骗力度持续加大，年轻群体反诈意识快速提升，犯罪空间被挤压，犯罪分子转而寻找新的作案目标。

　　目前，社会快速老龄化，2021年，我国65岁及以上人口突破2亿，具体到洛阳市，60岁及以上人口为129.2万，其中65岁及以上人口为91.5万。加上老年人平均受教育水平低、法律知识匮乏、获取信息有限、辨识能力弱，他们成了诈骗犯罪分子眼中的“新大陆”。

　　前不久，市中级人民法院就判决了一起涉养老诈骗案件。

　　2020年9月，郭某认识了被告人方某，方某以帮郭某办理养老金为由，骗取郭某5万元，方某收到钱后并未帮郭某办理养老金。当年11月，被告人方某以类似方式骗取胡某4.2万元。法院审理后，依法以诈骗罪判处被告人方某有期徒刑4年8个月,并处罚金3万元，退赔被害人损失。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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