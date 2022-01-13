第六批国家级非遗代表性传承人开始申报

第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人申报工作日前启动。

第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人申报工作日前启动。

符合下列条件者可以申请或被推荐为国家级非遗代表性传承人：技艺精湛，熟练掌握其传承的国家级非遗代表性项目知识和核心技艺，传承实践累计25年以上；在该项目相关领域具有代表性，并在项目申报地区具有较大影响，获得广泛认可；在该项目的传承中具有重要作用，积极开展传承活动、培养后继人才，志愿面向社会传承；截至2021年12月31日，已被认定为该项目的省级非物质文化遗产代表性传承人。

符合条件的市民可向国家级非遗代表性项目所在地文化和旅游行政部门提出申请，并如实提交申报材料，经审核后逐级上报。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)