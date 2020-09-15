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重渡沟“牛大姐”：通过直播积累粉丝打造网红民宿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.14 08:30

　　“姐，咱那边天气咋样？”“姐，周末还有房吗？”近日，在抖音“重渡沟生态旅游牛家民宿”直播间里，“牛大姐”正用一口地道的洛阳话，回答粉丝提问。

　　“牛大姐”名叫孙军范，一是因为她家的客栈和民宿挂着“牛家”的招牌，二是她这个人真的“牛”，因此便有了“牛大姐”的称呼。

　　“牛大姐”是南阳人，年轻时外出打工认识了丈夫牛钢锤，后来嫁到了栾川重渡沟。当时正值重渡沟风景区开发，“牛大姐”就跟丈夫提议，办起了农家乐。

　　20多年过去了，经过“牛大姐”的多次改造，原来的3间瓦房变成了如今的“重渡牛家精品客栈”和“牛家小溪民宿”，每逢节假日，一房难求。许多游客提前一两个月就开始联系“牛大姐”订房。

　　为啥“牛大姐”家生意这么好？除了环境好、设施全，“牛大姐”还有个秘密武器——直播。

　　2020年疫情期间，“牛大姐”开始将自家民宿的环境拍成视频，发布在抖音平台，不少粉丝留言询问景区天气状况、游玩项目等。因为回复有延迟，“牛大姐”干脆开启了直播，跟粉丝聊天，为他们答疑，积累了一大批忠实粉丝。

　　“我们都是冲着大姐来的，大姐人实在，在这儿住像回家了一样，得劲儿。”“看见大姐就觉得亲切，我是来跟大姐交朋友的。”……说起来这儿的原因，游客们的回答十分一致。

　　“牛大姐”不光生意头脑“牛”，还有“牛脾气”，她认准的事儿，谁反对都没用。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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