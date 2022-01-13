洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今年军队院校计划在豫招生1144人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.14 08:17

　　昨日，记者从市招生考试中心获悉，今年军队院校计划在我省招收普通高中毕业生1144人，其中男生1082人(文科生22人、理科生1060人)、女生62人(文科生3人、理科生59人)。

　　省教育考试院日前印发通知，明确我省2022年军队院校招收普通高中毕业生政治考核时间、对象、流程等相关工作事项。参与政治考核的考生，须满足3个基本条件：参加2022年高考的普通高中应、往届毕业生；未婚，年龄不小于17周岁、不超过20周岁(截至2022年8月31日)；高中阶段体质测试成绩及格(含)以上。

　　市招生考试中心普招科科长高冰南说，政治考核流程为：6月13日18时前，考生填写政治考核表并报送所在县(市)区人民武装部；6月24日18时前，人民武装部会同公安机关对考核对象进行政治考核，共同在政治考核表上填写政治考核意见、作出政治考核结论；6月25日至27日为反馈情况时间，考生领回政治考核表后在规定时间内参加面试、体检(未携带政治考核表者不得参加面试、体检)。

　　“政治考核、面试和体检结论均为合格，且达到军队院校划定的报考分数线的考生可报考军队院校。”高冰南说，报考军队院校的考生实行网上填报志愿，时间为6月26日8时至28日18时。第一志愿可填报1个高校志愿，第二志愿为平行志愿，可填报1个至4个高校志愿，每个高校志愿可填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。报考军队院校的考生，不得兼报公安、司法和其他类别提前录取本科批次院校。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 实习生 赵伟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳解除高速治安(防疫)卡点
  • 洛阳龙门站综合枢纽站场规划论证会召开
  • 暑期防疫措施来了！全省师生可在省内...
  • 洛阳市城管局启动灭蚊蝇行动 即日起到...
  • 蓝天白云 扮靓洛城【高清图集】
  • 荒草地“变身”运动场 居民休闲健身好...
  • 6月15日9时起陆浑水库开闸输水 助力...
  • 朱樱桥下施工尚未结束 请不要进入
  • “露营+剧本杀” 打造沉浸式文旅新模式
  • 今年前5个月，中国一拖发运主机同比增...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛龙区青年周末艺术嘉...
    关爱女性 防身有术【组...
    宜阳县白杨镇栗封村：...
    蓝天白云 扮靓洛城【高...
    精彩热帖

    麦收时节走孟津

    大美洛阳

    灵山莲花公园赏莲花

    白云对蓝天的眷念
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605