今年军队院校计划在豫招生1144人

昨日，记者从市招生考试中心获悉，今年军队院校计划在我省招收普通高中毕业生1144人，其中男生1082人(文科生22人、理科生1060人)、女生62人(文科生3人、理科生59人)。

昨日，记者从市招生考试中心获悉，今年军队院校计划在我省招收普通高中毕业生1144人，其中男生1082人(文科生22人、理科生1060人)、女生62人(文科生3人、理科生59人)。

省教育考试院日前印发通知，明确我省2022年军队院校招收普通高中毕业生政治考核时间、对象、流程等相关工作事项。参与政治考核的考生，须满足3个基本条件：参加2022年高考的普通高中应、往届毕业生；未婚，年龄不小于17周岁、不超过20周岁(截至2022年8月31日)；高中阶段体质测试成绩及格(含)以上。

市招生考试中心普招科科长高冰南说，政治考核流程为：6月13日18时前，考生填写政治考核表并报送所在县(市)区人民武装部；6月24日18时前，人民武装部会同公安机关对考核对象进行政治考核，共同在政治考核表上填写政治考核意见、作出政治考核结论；6月25日至27日为反馈情况时间，考生领回政治考核表后在规定时间内参加面试、体检(未携带政治考核表者不得参加面试、体检)。

“政治考核、面试和体检结论均为合格，且达到军队院校划定的报考分数线的考生可报考军队院校。”高冰南说，报考军队院校的考生实行网上填报志愿，时间为6月26日8时至28日18时。第一志愿可填报1个高校志愿，第二志愿为平行志愿，可填报1个至4个高校志愿，每个高校志愿可填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。报考军队院校的考生，不得兼报公安、司法和其他类别提前录取本科批次院校。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 实习生 赵伟）