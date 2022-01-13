小偷专偷三元催化器 民警提醒：将车辆停放在正规停车场

昨日，记者从老城公安分局获悉：因三元催化器内含稀有金属，这个重要的汽车部件被不法分子盯上，3名犯罪嫌疑人作案十余起，目前已被采取刑事强制措施。

昨日，记者从老城公安分局获悉：因三元催化器内含稀有金属，这个重要的汽车部件被不法分子盯上，3名犯罪嫌疑人作案十余起，目前已被采取刑事强制措施。

“今年4月以来，辖区接连发生5起三元催化器被盗案。”办案民警说，他们成立专案组调查此事。

民警走访案发地发现，三元催化器被盗的车辆多为面包车和小货车，案发时间在深夜，案发地较为偏僻，周边区域缺少监控，为破案增加了难度。“经过排查，我们发现了犯罪嫌疑人的踪迹，成功锁定3人。”民警说。

5月16日傍晚，民警分别在西工区、涧西区，成功将2名犯罪嫌疑人抓获，缴获作案汽车、电动车各一辆，当场查扣赃物三元催化器7个。

随后，最后一名犯罪嫌疑人迫于压力，到老城公安分局投案。经讯问，犯罪嫌疑人李某等3人如实供述了盗窃作案十余起的犯罪事实。目前，本案正在进一步调查。

民警提醒，三元催化器是与汽车排气系统有关的重要部件，由于其内含稀有金属，具有较高的经济价值，车主应将车辆停放在正规停车场或有监控摄像头的区域，也可找专业人员对三元催化器进行焊接固定，做好防盗措施。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李保宏）