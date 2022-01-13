光阴不负赶路人——洛阳以精准招商激活风口产业的新思考

时间无言，却丈量着每一步努力。

时间无言，却丈量着每一步努力。

在珠海，考察青年友好型城市建设，与格力电器就深化智能制造、新能源等领域合作座谈交流，走进英诺赛科公司探讨半导体产业合作意向；

在东莞，聚焦半导体产业再访中图、天域两家头部企业，与小天才科技交流智能制造研学体验合作事宜，前往华为松山湖园区察看园区建设情况、拓展更多合作空间；

在深圳，邀请头部产业运营商天安骏业来洛共建产业社区，与国开院、前海方舟交流企业孵化与基金合作，举行座谈会，同20余位来自粤港澳大湾区的企业家共绘合作愿景；

…………

8日至10日，市委书记江凌率队到粤港澳大湾区考察对接项目，从学习经验、开拓思路，到拜访企业、寻求合作，3天时间、3座城市，行程满满、收获满满。

几乎是同一时间，市长徐衣显率队到福建开展招商对接活动，2天里一连走访了福州、厦门10余家企业，并在一场场深入交流中达成广泛合作共识。

继2月底分赴上海、杭州、北京考察对接项目后，时隔3个多月，这次我市党政主要领导再次亲自带队外出招商引发广泛关注。“走出去就有希望！”“加油，光阴不负赶路人！”正如不少网友感叹的那样，今天，用“赶路”来形容洛阳抓招商的节奏，再恰当不过。

诚然，一段时间以来，从隔三差五会见外地客商，到马不停蹄赴县区开展专题调研，到双休日不休召开经济运行调度会，就项目落地、资金保障等频频研究磋商，再到不少县区干部投身沿海地区驻点招商……在洛阳，似乎双休日概念淡化了、时间发条上紧了，一切都快了起来。

一个场景至今令人难忘。

今年2月，在与河科大、高新区项目签约现场，三六零集团董事长周鸿祎感言，彼此短时间内促成更多合作项目落地的背后，离不开洛阳有关部门紧锣密鼓的对接和跟进，特别是克服疫情等影响，曾连续驱车10多个小时赴京对接，“这些态度令人敬佩”。

“今天再晚也是早，明天再早也是晚”，这种蛮拼的招商状态，恰是洛阳的赶路姿态。

这样的姿态，是抢抓产业风口、发展风口产业的时不我待，是紧盯京津冀、长三角、珠三角等经济活跃度高、溢出效应明显的地区，开展产业链招商、驻点招商、基金招商的全力以赴；是一级做给一级看、一级带着一级干，示范带动全市上下抓招商、抓产业的务实重干！

为什么这么拼？为什么要赶路？

因为发展告诉洛阳，这很重要——

招商引资，每一个“商”、每一笔“资”，背后都是一个个实实在在的企业和项目，都是一个个新的产业支撑点、经济增长点。如果说，今天我们推进产业转型是做优存量，推动科技创新是做强变量，那么招商引资就是做大增量，“三管齐下”，才有不断攀升的经济总量。

更重要的是，当下洛阳发力精准招商，是要顺应投资取向新变化，立足主导产业、紧盯风口产业、瞄准目标企业，在延链补链强链中提高招商引资的质与效，是要以一个个风口项目的引进汇聚，撑起我们提升产业集聚度与竞争力、打造十大风口产业集群的雄心，为实现万亿级经济总量目标提供强有力支撑。

回看今年一季度，我市高技术制造业增加值、新一代信息技术产业分别增长29.4%、17.4%，分别高于规上工业增速22.2个、10.2个百分点。同时，在重点工业企业中，中硅高科、中航锂电、建龙微纳等一批风口企业产值增速均超50%，对全市工业经济乃至GDP增长形成了有力拉动。

一组数据，直观映照风口的力量。可以说，这条“路”一头连着做大做强洛阳产业的目标，一头连着加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的梦想！

因为形势告诉我们，这很紧迫——

疫情之下，每一步发展都变得格外吃力。尤其是开年以来，国际局势更为动荡，国内疫情多点散发，“三重压力”更加突出，经济下行压力持续加大，中央要求“扎实稳住经济”“发挥有效投资的关键作用”，省委要求“创新驱动、加大招商”“把稳大盘和增后劲统一起来”，传递的导向都再鲜明不过。

更紧迫的是，在构建新发展格局背景下，区域竞争更趋白热化。城市之争，争什么？很重要一点，就是争谁的产业大而强，争谁能在更大范围内汇聚更多头部企业、风口项目等创新资源，这直接关乎自身能否在新一轮区域经济版图重构中赢得主动、占得先机。

今年一季度，湖北襄阳GDP同比增长7.3%、规上工业增加值同比增长11.8%；我省南阳GDP同比增长6.3%，居全省第二位，比上年同期前移6个位次；陕西榆林GDP增速达到7.7%，其中规上工业产值增长57.7%。相较我市4.7%的经济增长率、7.2%的规上工业增加值增速，这些“追兵”正以肉眼可见的速度进逼。

一组数据，让紧迫感瞬时拉满。可以说，今天我们不遗余力推进精准招商，既是时代所趋，更是形势所迫！

纵观去年以来滚动开展的四期“三个一批”项目建设活动，从第一期签约国威新能源电池包等22个项目，到第二期签约中建材光伏电池封装材料等24个项目，再到第三期签约华为洛阳人工智能先进实验室等28个项目、第四期签约洛龙区美团功能性区域总部等39个项目……一批批投资大、带动强、成长性好的项目的引进，离不开广大招商干部夜以继日的奔忙。这些项目的“花开”洛阳，无不为我们注入了强产业、稳增长的澎湃新动能。

但也要看到，现实中有的干部观念仍未转变，对抓招商、抓产业的认识仍停留在过去式，困守原地；有的眼界还未打开，不了解外界产业发展的新趋势新变化，小进即满；有的能力尚未跟上，把不准投资取向、看不到产业风口、用不好招商新招，成效不彰。同时，还有一个共性突出问题，就是紧迫感不强、压力不足，特别是限时解决问题、落实工作，千方百计推动项目尽早建成落地的劲头不够。这些，也无不阻滞着我们招商引资的时度效。

“凡百事之成也，必在敬之；其败也，必在慢之。”

赶好这场路，需要我们刷新观念，树立抢抓风口的意识、精准招商的理念，在招商引资的主战场奋发有为；需要我们开阔视野，真正跳出自己的“一亩三分地”、跳出洛阳看洛阳，主动走出去，在对标先进中增强抓招商、抓产业的前瞻性；需要我们提升能力，熟悉产业、金融等多方面的专业知识，锤炼把握产业风口、服务企业发展、运营资本市场的硬本领；需要我们狠抓落实，拿出“朝受命、夕饮冰，昼无为、夜难寐”的使命感紧迫感，竭尽全力把各项工作往前做、做出彩。

“既然选择了远方，便只顾风雨兼程。”

大员上阵、主动对接，把各方面积极性调动起来，把各方面力量凝聚起来，在精准招商的道路上加速奔跑，光阴定不负我们！（洛平）