今年8所公安院校计划在豫招生1881人

昨日，记者从市招生考试中心获悉，2022年高招，共有8所公安院校计划在我省招生1881人。有报考公安院校意向的考生，须从6月16日起进行连续14天的个人健康监测，方可参加后续报考流程。

昨日，记者从市招生考试中心获悉，2022年高招，共有8所公安院校计划在我省招生1881人。有报考公安院校意向的考生，须从6月16日起进行连续14天的个人健康监测，方可参加后续报考流程。

招生对象

根据相关要求，报名考生需要满足以下条件。

①参加2022年高考的河南(本省户籍)考生。

②志愿报考公安院校公安专业。

③16周岁以上、22周岁以下(2000年9月1日至2006年8月31日出生)，未婚。

④持有高中毕业证。

⑤符合公安院校公安专业招生政治考察、体检、体测等标准。

招生计划

2022年公安院校公安专业在河南省招生计划如下。

①中国人民公安大学(180人)

男154人、女26人，其中2人为面向铁路公安机关入警就业计划。

②中国人民警察大学(105人)

男91人、女14人，其中15人为面向铁路公安机关入警就业计划。

③中国刑事警察学院(96人)

男82人、女14人，其中6人为面向铁路公安机关入警就业计划。

④铁道警察学院(113人)

男100人、女13人，其中88人为面向铁路公安机关入警就业计划。

⑤南京森林警察学院(60人)

男51人、女9人。

⑥云南警官学院(5人)

男5人。

⑦西藏警官高等专科学校(35人)

男30人、女5人，毕业后仅可报西藏自治区公安机关招录职位，限招汉族考生。

⑧河南警察学院(1287人)

男1096人、女191人。