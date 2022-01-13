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今年8所公安院校计划在豫招生1881人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.14 08:19

　　昨日，记者从市招生考试中心获悉，2022年高招，共有8所公安院校计划在我省招生1881人。有报考公安院校意向的考生，须从6月16日起进行连续14天的个人健康监测，方可参加后续报考流程。

　　招生对象

　　根据相关要求，报名考生需要满足以下条件。

　　①参加2022年高考的河南(本省户籍)考生。

　　②志愿报考公安院校公安专业。

　　③16周岁以上、22周岁以下(2000年9月1日至2006年8月31日出生)，未婚。

　　④持有高中毕业证。

　　⑤符合公安院校公安专业招生政治考察、体检、体测等标准。

　　招生计划

　　2022年公安院校公安专业在河南省招生计划如下。

　　①中国人民公安大学(180人)

　　男154人、女26人，其中2人为面向铁路公安机关入警就业计划。

　　②中国人民警察大学(105人)

　　男91人、女14人，其中15人为面向铁路公安机关入警就业计划。

　　③中国刑事警察学院(96人)

　　男82人、女14人，其中6人为面向铁路公安机关入警就业计划。

　　④铁道警察学院(113人)

　　男100人、女13人，其中88人为面向铁路公安机关入警就业计划。

　　⑤南京森林警察学院(60人)

　　男51人、女9人。

　　⑥云南警官学院(5人)

　　男5人。

　　⑦西藏警官高等专科学校(35人)

　　男30人、女5人，毕业后仅可报西藏自治区公安机关招录职位，限招汉族考生。

　　⑧河南警察学院(1287人)

　　男1096人、女191人。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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