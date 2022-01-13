洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今日晴天间多云 气温19℃到37℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.06.14 08:10

　　昨天，我市天气晴好，湛蓝的天空白云朵朵，洛阳人的微信朋友圈被蓝天白云“霸屏”。

　　河南省气象台预计，14日全省晴好在线，高温继续，15日到16日，全省最高温度在36℃到38℃，我省中东部部分县市最高温度在39℃到41℃，请注意防暑降温。

　　近日，河南省气象台发布6月11日至7月10日气象预测——

　　降水量：预计安阳、鹤壁、濮阳、新乡、焦作、济源、三门峡、洛阳和郑州降水偏少零到两成，开封、商丘、许昌、平顶山、漯河、周口、南阳、驻马店和信阳偏多零到两成。

　　平均气温：全省大部偏高0℃～1℃。豫西地区23℃～25℃，其他地区25℃～28℃。

　　主要降水过程分别出现在6月中旬前期、下旬中后期，7月上旬前期、上旬后期。

　　大家需防范强对流、高温、干旱、强降水等天气对生产、生活的影响，请及时关注最新的气象信息。

　　来看一下我市的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来受高空西北气流控制，我市以晴好天气为主，气温较高。今天，晴天间多云，西北风4级转偏南风3级左右，气温19℃到37℃；明天，晴天间多云，偏南风3级左右，气温19℃到38℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳解除高速治安(防疫)卡点
  • 洛阳龙门站综合枢纽站场规划论证会召开
  • 暑期防疫措施来了！全省师生可在省内...
  • 洛阳市城管局启动灭蚊蝇行动 即日起到...
  • 蓝天白云 扮靓洛城【高清图集】
  • 荒草地“变身”运动场 居民休闲健身好...
  • 6月15日9时起陆浑水库开闸输水 助力...
  • 朱樱桥下施工尚未结束 请不要进入
  • “露营+剧本杀” 打造沉浸式文旅新模式
  • 今年前5个月，中国一拖发运主机同比增...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛龙区青年周末艺术嘉...
    关爱女性 防身有术【组...
    宜阳县白杨镇栗封村：...
    蓝天白云 扮靓洛城【高...
    精彩热帖

    麦收时节走孟津

    大美洛阳

    灵山莲花公园赏莲花

    白云对蓝天的眷念
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605