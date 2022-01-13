洛阳今日晴天间多云 气温19℃到37℃

今日洛阳晴天间多云，西北风4级转偏南风3级左右，气温19℃到37℃。 昨天，我市天气晴好，湛蓝的天空白云朵朵，洛阳人的微信朋友圈被蓝天白云“霸屏”。 河南省气象台预计，14日全省晴好在线，高温继续，15日到16日，全省最高温度在36℃到38℃，我省中东部部分县市最高温度在39℃到41℃，请注意防暑降温。 近日，河南省气象台发布6月11日至7月10日气象预测—— 降水量：预计安阳、鹤壁、濮阳、新乡、焦作、济源、三门峡、洛阳和郑州降水偏少零到两成，开封、商丘、许昌、平顶山、漯河、周口、南阳、驻马店和信阳偏多零到两成。 平均气温：全省大部偏高0℃～1℃。豫西地区23℃～25℃，其他地区25℃～28℃。 主要降水过程分别出现在6月中旬前期、下旬中后期，7月上旬前期、上旬后期。 大家需防范强对流、高温、干旱、强降水等天气对生产、生活的影响，请及时关注最新的气象信息。 来看一下我市的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来受高空西北气流控制，我市以晴好天气为主，气温较高。今天，晴天间多云，西北风4级转偏南风3级左右，气温19℃到37℃；明天，晴天间多云，偏南风3级左右，气温19℃到38℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)