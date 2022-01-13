洛阳解除高速治安(防疫)卡点

13日18时，洛阳市解除全市40个高速公路收费站治安(防疫)卡点勤务，恢复道路正常通行秩序。 13日18时，洛阳市解除全市40个高速公路收费站治安(防疫)卡点勤务，恢复道路正常通行秩序。 此次卡点启动以来，各卡点执勤人员，不辞辛劳、昼夜值守，坚持“逢车必查、逢人必检”，以高标准、严要求、硬措施，实现了“货畅其流、疫断其路”，为确保洛阳百姓健康安全作出了积极贡献。 洛阳警方将始终保持警惕，严格落实防控措施，严密社会面防范，努力营造良好社会环境。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王鹏 文/图）