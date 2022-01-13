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外卖小哥，工会喊你“回家”了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.13 19:17

　　外卖小哥、快递小哥、网约车司机……工会喊你“回家”了！

　　记者9日从洛阳市总工会获悉，洛阳市所辖县区总工会全部成立新业态工会联合会，在全省率先实现县区全覆盖，外卖小哥等可申请加入工会组织，并能享受免费体检、赠送意外伤害保险等专属服务。

　　随着新产业、新业态、新模式的蓬勃兴起，快递员、外卖配送员等新就业形态从业群体逐渐增加，已成为劳动大军新的重要组成部分。洛阳市总工会启动开展建会入会攻坚行动，聚焦“重点建、行业建、兜底建”，在各县区成立新业态工会联合会，引导顺丰、饿了么等头部企业实现建会突破，并逐步健全职工代表大会制度，维护新就业形态从业者权利。

　　“外卖小哥等新业态从业者通过手机扫码，即可申请加入工会组织。”洛阳市总工会有关负责人表示，洛阳将紧盯网约车司机、快递员、外卖配送员等重点群体，在年底实现头部平台企业建会不漏一家、发展会员不少一人，全年力争发展新会员超2万人。

　　为做好新业态从业人员的就业保障，洛阳市总工会将继续推进“货车司机之家”“快递小哥之家”“户外劳动者驿站”等工会服务站点建设，同时为新就业形态从业者定期投放免费体检、赠送意外伤害保险、职工互助保障等行业专属服务，真正把工会建设成为灵活就业人员有事想得起、办事找得到、有难靠得住的“职工之家”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 任旭东)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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