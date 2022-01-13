暑期防疫措施来了！全省师生可在省内有序流动，不再每日打卡

今日，河南省教育厅微信公众号发布消息，公布了暑期学生疫情防控措施等内容。

今日，河南省教育厅微信公众号发布消息，公布了暑期学生疫情防控措施等内容，一起来看看吧。

近期全国疫情防控形势逐步企稳，学生及家长暑期旅游出行意愿强烈，为统筹做好疫情防控和经济发展工作，既让全省师生度过一个快乐祥和的暑假，又严防人员流动造成疫情反弹，日前，省疫情防控指挥部印发《关于进一步优化暑期学生疫情防控措施的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》指出，要进一步提高思想认识。当前，全国疫情形势整体平稳，我省疫情形势持续向好、风险可控。但是应当清醒认识到，国内仍然存在散发性疫情，个别城市特别是边境口岸城市仍有聚集性疫情发生，防控形势依然严峻复杂。各地、各部门要进一步提高思想认识，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，认真落实国务院联防联控机制“九不准”要求，从严从实、科学精准做好暑期学生疫情防控工作。

《通知》要求，要落实落细“免费核酸检测+场所码”。师生离开学校后，要按照属地要求，暑期定期开展核酸检测。在主城区的，每48小时开展1次核酸检测；在县城城区的，6月底前按照所在县政策执行；在农村地区的，外出时需要开展1次核酸检测。学生到公共场所或乘坐交通工具时，要扫“场所码”。有手机的学生，做到主动扫码、“逢进必扫”；无手机的中小学生和托幼学生，可在豫事办申请场所码，由各机构、各交通工具工作人员反向扫码；3岁以下的幼儿，由监护人扫码。

《通知》要求，要强化有序出行管理。暑假期间，在疫情形势平稳可控的情况下，全省师生可在省内有序流动，各省辖市(含济源示范区、航空港区，下同)及教育部门和各级各类学校不能设置任何政策阻碍；跨省前往低风险地区的，要提前向学校或托幼机构报备；原则上不得前往14天内有疫情发生的省辖市或中高风险地区。高校暑期留校学生要落实“免费核酸检测+场所码”要求，尽量在学校及周边地区活动，确需离开学校驻地的，提前向学校报告。出行时，鼓励全省师生及家长尽量采取自驾、“点对点”包车、乘坐旅游专线等疫情传播风险较低的方式；返回时，要提前向社区报备，并在返回后24小时以内开展1次核酸检测。要做好家校协同，指导做好学生健康监测，不再每日打卡。