洛阳市市场监管局发布重要提示！美瞳是第三类医疗器械

近日，国家药品监督管理局发布选购使用装饰性彩色平光隐形眼镜(美瞳)的提示，其中包括：生产企业需要取得《医疗器械生产许可证》，经营此类产品的商家需要取得《医疗器械经营许可证》等。

隐形眼镜方便美观，是不少近视人士的选择。近日，国家药品监督管理局发布选购使用装饰性彩色平光隐形眼镜(美瞳)的提示，其中包括：生产企业需要取得《医疗器械生产许可证》，经营此类产品的商家需要取得《医疗器械经营许可证》等。

13日，结合提示的相关内容，记者进行了详细采访。洛阳市市场监管局专业人员提醒广大消费者，选购和使用美瞳时要多注意，保证用眼安全。

重要提醒——

美瞳是带有装饰功能的隐形眼镜，专业名称为“角膜接触镜”，因其直接覆盖于角膜表面，与眼组织紧密接触，直接关乎人眼安全，具有较高风险。需要注意的是，在我国，包括美瞳在内的隐形眼镜是作为第三类医疗器械管理的，上市前需要通过安全性、有效性的评价，获得医疗器械注册证后方可生产、销售和使用，其生产企业需要取得《医疗器械生产许可证》，经营此类产品的商家需要取得《医疗器械经营许可证》。