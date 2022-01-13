洛阳市“河洛欢歌·惠民文化节”系列群众文化活动6月14日启动

13日，记者从洛阳市文化馆获悉，洛阳市“河洛欢歌·惠民文化节”系列群众文化活动启动仪式暨乡村(社区)文化合作社优秀节目展演活动，将于6月14日晚8点在兴洛湖公园北广场举行。

13日，记者从洛阳市文化馆获悉，洛阳市“河洛欢歌·惠民文化节”系列群众文化活动启动仪式暨乡村(社区)文化合作社优秀节目展演活动，将于6月14日晚8点在兴洛湖公园北广场举行。

本次活动由洛阳市委宣传部、市文广旅局共同主办，将持续至今年9月，分为洛阳市乡村(社区)文化合作社优秀节目展演、“中原舞翩跹”洛阳市艺术广场舞大赛、“周末有约”广场文化活动、“赶考路上有我·唱响出彩中原”洛阳市歌咏比赛、“唱响新时代”洛阳市群众合唱大赛、洛阳市“群星奖”音乐舞蹈戏剧曲艺大赛、“河洛风采迎盛世”洛阳市摄影展、2022年洛阳市民间艺术大赛、“翰墨丹青迎盛世”洛阳市美术书法作品展、洛阳市少儿才艺大赛等10个版块，涵盖音乐舞蹈、书法美术、民间艺术等多个艺术类别，采取线上线下同步举办的方式进行，让老百姓在家门口享受到高水平的文艺演出。

洛阳市乡村(社区)文化合作社优秀节目展演活动，将于6月14日至20日每晚8时在兴洛湖公园北广场举行，来自洛阳市七县七区的乡村(社区)文化合作社将登台献艺，为观众带来声乐、器乐、舞台、曲艺等形式多样的文化大餐。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图)