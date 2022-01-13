汽车车窗经常被塞小广告？你可以这样做

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：汽车车窗老是被塞小广告，我该如何做？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：汽车车窗老是被塞小广告，我该如何做？

洛龙区城管局回复：遇到此类问题，首先当事人可将小广告作为证据保存，交至洛龙区数字化中心(地址：凝碧北街古城街道办事处英才社区三楼)，违法号码信息审核确定后，根据《洛阳市小广告长效治理工作实施方案》和《洛阳市城市管理委员会关于印发洛阳市城市区打击非法小广告治理小张贴考评办法的通知》要求，采取追呼处理，以短信方式通知违法行为人去辖区执法中队处理，并写保证书缴纳罚款，处理后才可解除追呼。

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