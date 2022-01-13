抓政策落地惠企助企稳经济 以项目建设扩大投资促增长

12日下午，在收听收看全省经济运行和重点项目建设调度会后，我市召开会议部署相关工作。

12日下午，在收听收看全省经济运行和重点项目建设调度会后，我市召开会议部署相关工作。 12日下午，在收听收看全省经济运行和重点项目建设调度会后，我市召开会议部署相关工作。 市委常委、常务副市长孙延文代表洛阳市在全省会议上发言。今年以来，我市对照国家、省稳经济一揽子政策措施，出台10个方面49条具体举措。落实“白名单”制度，确保疫情防控期间企业正常生产运行。策划“花开洛阳惠民消费季”等商贸促消费活动115场，电商交易额保持两位数增长。深化“标准地+承诺制”改革，狠抓项目扩大投资，“三个一批”签约项目开工率达84.6%、投产项目竣工达效率100%。 在我市会议上，孙延文强调，各级各部门要认真贯彻落实全国、全省稳经济促增长的部署要求，大干六月份，确保实现上半年时间任务“双过半”。要抓好项目建设，更好地带动和扩大有效投资，夯实稳增长根基。要抓好资金保障，抢抓政策机遇，加快政府专项债券支出和项目谋划，千方百计破瓶颈、解难题。要抓好政策落地，贯彻落实国家、省、市一揽子惠企政策，进一步优化营商环境。要聚焦产业定位，抓好延链补链，加快开发区改革，推动我市十大产业集群高质量发展。要抓好要素保障，尤其是做好水电气保障工作，确保全市企业“迎峰度夏”平稳运行。要高效统筹疫情防控和经济社会发展，守牢安全底线，扎实做好防汛各项工作，确保人民群众生命财产安全。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博）