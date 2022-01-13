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紧盯十大产业集群选准对接城市 不断提升招商引资精准度实效性
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.13 08:40

　　11日，洛阳市驻粤港澳大湾区驻点招商工作座谈会召开。

　　市委常委、秘书长王军，副市长魏险峰出席会议。

　　会议听取了国宏集团关于洛阳智慧岛(深圳)科创中心建设、市政府驻深圳招商联络处工作进展情况等汇报，部分重点城市驻点招商组结合自身体会进行了发言。

　　会议指出，要建好用好驻点招商平台，紧盯市委、市政府确定的十大产业集群，精准选定对接城市，结合洛阳优势和未来发展方向，当好项目合作的桥梁纽带，有针对性地引入一批优质风口项目、创新平台和产业运营商。要勇于担当作为，及时跟进洛阳—粤港澳大湾区企业家座谈会的会谈成果，加强对接衔接，力求推动更多意向合作项目尽快落地。

　　就加强驻点工作团队建设，会议强调，要养成深入研究工作、善于抓好落实的习惯，珍惜在粤港澳大湾区驻点招商的宝贵学习锻炼机会，增强责任感使命感，深入了解市情，转变观念理念，注重方式方法，不断提升格局、开阔视野，增长才干、拓展资源，提升招商引资精准度实效性，为建强副中心、形成增长极作出更大贡献。

　　当日，王军、魏险峰还到深圳市铭可达集团股份有限公司、深圳前瞻产业研究院有限公司、洛阳智慧岛(深圳)科创中心等处考察。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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