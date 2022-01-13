数字化赋能，让文物“活化”，让历史“说话”

今年文化和自然遗产日的主题是“文物保护：时代共进 人民共享”。

今年文化和自然遗产日的主题是“文物保护：时代共进 人民共享”。为让文物“活”起来，近年来我市各博物馆、龙门石窟等文博机构通过AR及VR等数字化手段，让散发着远古气息的文物走近大众，与游客近距离“互动”。如何“活化”文物？我市有哪些创新方法？近日，记者进行了探访。

科技助力文物“飞入寻常百姓家”

想对白玉杯说：“如果穿越到曹魏时代，要用这精美雅致的杯子品尝千年佳酿。”想对兽面纹铜方鼎说：“听闻你的主人是王者之尊。”……日前，记者在洛阳博物馆看到，游客一边游览，一边开启与文物的“千年对话”。

“游在博物馆，线上能互动，感觉冰冷的文物一下子‘活’了起来。”家住涧西区的游客黄南由衷感叹，与其他游客隔空交流，实现了在虚拟世界中“到此一游”的心愿。

使用洛阳博物馆与支付宝联合推出的小程序，记者看到了白玉杯、黑釉马、金银平脱花鸟铜镜、鎏金铜羽人、母鼓方罍、三彩骆驼、石辟邪、兽面纹铜方鼎、彩绘陶马与驯马俑等10件珍品的详细介绍及网友弹幕互动。

“这些‘黑科技’让博物馆里冰冷的文物更有趣味性和互动性，吸引更多年轻人走进博物馆。”市文物局局长余杰表示，除此之外，博物馆还推出了剧本杀等，打破传统运营模式，满足社会大众多层次、多方位的需求。