66岁的李雪川：热爱户外运动 热心公益救援

今年66岁的西工区居民李雪川非常喜爱登山和户外穿越。他个头不高，一身结实的肌肉，走起路来虎虎生风。作为河南省应急救援协会的队员，李雪川多次参与突发事件救援任务。他有两个心愿：一个是以己之长帮助别人，另一个是游遍全国的名山大川。

李雪川坚持锻炼身体

今年66岁的西工区居民李雪川非常喜爱登山和户外穿越。他个头不高，一身结实的肌肉，走起路来虎虎生风。作为河南省应急救援协会的队员，李雪川多次参与突发事件救援任务。他有两个心愿：一个是以己之长帮助别人，另一个是游遍全国的名山大川。

近日，记者见到李雪川时，他正在广场上健身锻炼。慢跑、压腿、俯卧撑，一起锻炼的年轻人气喘吁吁，他却面不改色。

“每天坚持充足的运动，是保持体能的重要方法。”李雪川说，早些年，他跟着一群“驴友”开始户外运动。因为身体素质出众，十多年前，他加入了我市一支户外救援队，随后成为河南省应急救援协会的队员。

一次，李雪川和几名队员接指令，来到嵩山救援。半夜，他们拿着手电筒，从悬崖顶端一点点下降，在一片山体的凸出部位发现了坠崖者。经过不懈努力，李雪川和队友忙碌了一宿，用绳索将坠崖者送至谷底，转运至医院。

十多年来，李雪川多次参与全省、全市举办的综合运动会及大型登山赛事的义务保障任务。

闲暇时，李雪川喜欢背上登山包，带齐装备，向神秘莫测的名山大川发起挑战。这些年，他在四川徒步穿越四姑娘山，翻越贡嘎雪山，饱览大自然的奇特美景；在新疆，他穿越乌孙古道，露宿于绝壁旁，品尝天堂湖水的甘洌，挑战心理和生理的极限。

“待疫情过去，我希望再出去转转，穿越几条长线，让人生不留遗憾。”对于未来，他满怀期待地说。

“登山有增强心肺功能、放松身心、延缓衰老等好处。”市登山户外运动协会会长刘志刚说，老年人科学登山，要注意以下事项。

身体条件：患有心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病及腿部骨关节疾病的老年人，不建议登山。

准备工作：准备一双柔软舒适且防滑的运动鞋、一根登山杖，以及必要的食品、水、毛巾等物品。夏季，准备一套吸湿排汗的速干衣；秋冬季，贴身穿排汗速干衣，外穿一件具有保暖效果的冲锋衣。

量力而行：在登山前做好充分热身，选择的路线不宜太难，山峰不宜过高。上山的时间不要太早，下山的时间不要太晚。在登山过程中及时补充水分，劳逸结合，不要勉强。

敬爱的读者，如果您身边有中老年人的健身故事，请与晚报记者联系，让更多人分享健身的快乐。《快乐健身 精彩人生》栏目常驻记者孟山，电话：18537995235。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）