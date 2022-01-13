民间拾宝：能点火的“皮带扣”

在洛龙区龙盛A区的洛阳市民间收藏家协会展厅，有许多稀罕宝贝。其中有一枚铜带钩样式独特，半圆环形钩子，顶着大如纽扣的凹镜，满身铜锈，精致玲珑。

编者按

“乱世买黄金，盛世藏古董。”这些年洛阳经济飞速发展，民间收藏蔚然成风，古董不仅是值钱的器物，更是人文历史、民俗风情的载体，反映着时代的变迁和审美趣味的变化，价值独具。“民间拾宝”系列关注河洛地区有趣、有料的民间藏品，一器一物皆有典故，敬请关注。

汉代阳燧铜带钩

在洛龙区龙盛A区的洛阳市民间收藏家协会展厅，有许多稀罕宝贝。其中有一枚铜带钩样式独特，半圆环形钩子，顶着大如纽扣的凹镜，满身铜锈，精致玲珑。

市民间收藏家协会会长张建说，此物是汉代火官专用的神器——阳燧带钩，兼具系腰带和点火两种功能。

带钩，是古代贵族钩系腰带的挂钩，相当于皮带扣，起源于西周，盛行于东周、秦汉，一直到唐宋时期还很流行。古时的带钩多用青铜铸造，也有金、银、玉等材质，工艺考究，精致华美，是身份地位的象征，从带钩大小、材质优劣可区分佩戴者的尊卑。

阳燧又名鉴燧，是一种状如凹面镜的金属器，多为铜锡合金材质。据《淮南子》等古籍记载，将其对着太阳，凹面会聚集、反射光线，可引燃干燥的艾绒。

东汉《论衡》里说，古时有端午节“铸阳燧取真火”的习俗。端午阳气极盛，熔金铸镜具有神力，能辟邪。“取火于日”叫阳燧，“取水于月”称阴燧，阴燧是月夜承接露水的铜盘。洛阳博物馆门前的柱形观光塔，是仿照武则天执政时期洛阳端门广场上的天枢建造的，塔顶的圆盘形如天枢顶部的承露盘，就是接“天露”“天水”的。

洛阳是东周王城、东汉京城，贵族如云，官员扎堆，满大街都是腰系带钩的男子。其中有掌管火政的官员——火官，因工作需求，用的是兼具阳燧的“二合一”带钩。有了它，就好比腰间挂了个“打火机”，多方便！（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）