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瀍河区白马寺镇黑王社区依托本地优势发展富硒蔬菜产业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.13 08:36

　　“你吃过花生味的小番茄吗？甜瓜味的小番茄呢？水蜜桃味的小番茄呢？如果都没有吃过，那就来瀍河区黑王社区找我吧。”近日，在瀍河区白马寺镇黑王社区的富硒彩色田园，洛阳本地的几名“网红”正在这里录制小视频。

　　看着自家园子里闹出这么大的“动静”，坐在一旁的王宏斌，心里乐开了花。

　　王宏斌是当地有名的种植大户。早些年，他靠种菜起家，这几年承包了村民的闲置土地种起了桑葚，今年年初又从山东引回来多彩小番茄，干劲一天比一天大，园子也从开始的几亩扩展到了现在的20亩。

　　“以前种菜要产量，现在种菜得要口感，人们的生活品质越来越高了，咱也得变着法迎合市场不是？”说到这几年的收获，王宏斌笑了起来。

　　走进富硒彩色田园的大棚，红的、黄的、紫的……五颜六色的小番茄挂满枝头，甚是喜人。工人们正在忙着给枝叶掐尖，不时还有游客现场采摘。洛报融媒记者随手摘了几个品种仔细品尝，不同颜色的小番茄味道有酸的、有甜的，口感有脆的、有面的。

　　“我们这儿的小番茄跟别的地方可不一样，有着咱黑王的特色，你猜猜是啥？”看到大家好评如潮，黑王社区党支部书记、居委会主任王萌涛打趣地问。

　　原来，白马寺镇历来被称为洛阳的“菜篮子”，全镇蔬菜供应量占洛阳本地市场的40%左右。去年，为了实现当地蔬菜品种的更新换代，当地农业农村部门组织专家对全镇所有耕地做了土壤测样，发现有几个连片社区正好处于富硒带，而黑王社区就在其中。

　　“富硒蔬菜不仅产量高，而且口感更好，再用上富硒技术和微生物肥料，要比一般的蔬菜更加美味健康，附加值也更高了。”王萌涛说。

　　最近，王萌涛还有一个大胆的想法：以富硒彩色田园为龙头，成立集体经济合作社，带动居民种植富硒蔬菜，把黑王社区打造成洛阳的富硒蔬菜产业基地。

　　蔬菜产业有了奔头，居民们的生活也越来越有盼头。

　　“以前种地靠天吃饭，现在在家门口就能打工，一个月少说也能赚2000多元。去年，社区还统一粉刷了房屋、建了游园，日子一天比一天美！”在富硒彩色田园打工的居民孔香荣，句句透露着对黑王社区的新期待。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王勇 张伊清）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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